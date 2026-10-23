Женская сборная Польши U17 победила Пуэрто-Рико со счетом 6:2 в третьем туре группового этапа чемпионата мира в Марокко. В то же время победа Нигерии над КНДР со счетом 3:1 отбросила польскую команду на третье место в группе, сообщает Interia Sport.

Преимущество Польши до перерыва

Польки открыли счет уже на третьей минуте благодаря Мае Леськевич. До завершения первой четверти часа Зофия Буржан удвоила преимущество команды. Виктория Скшипчак забила на 34-й минуте и на второй компенсированной минуте первого тайма. На перерыв сборная Польши ушла при счете 4:0.

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Второе место досталось Нигерии

На 51-й минуте Алея Ольмо сократила отставание Пуэрто-Рико. На 72-й минуте Буржан реализовала пенальти. В компенсированное время Ольмо забила во второй раз, а окончательный счет установила Зофия Свитала.

До этого Польша на старте турнира обыграла Нигерию со счетом 2:1, а во втором туре уступила КНДР — 1:6. После победы над сборной КНДР Нигерия заняла второе место в группе. Польская команда в следующем раунде сыграет с Японией или Бразилией, а не с Мексикой.

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