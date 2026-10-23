Zambijski Red Arrows wyeliminował południowoafrykański Kaizer Chiefs z Pucharu Konfederacji CAF. W rewanżu finałowej rundy play-off w Durbanie w RPA Kaizer Chiefs wygrał 1:0, ale przegrał 2:3 w serii rzutów karnych i nie awansował do fazy grupowej.

Remis w dwumeczu

Kaizer Chiefs przegrał pierwsze spotkanie w Ndoli w Zambii 0:1. W Durbanie Bradley Cross wyrównał stan rywalizacji w dwumeczu, zdobywając pod koniec meczu bramkę głową po rzucie wolnym Mfundo Vilakaziego.

W pierwszej połowie Kaizer Chiefs nie stworzył klarownych sytuacji bramkowych. Po wejściu Vilakaziego na boisko w drugiej części spotkania gra zespołu się ożywiła, jednak Mduduzi Shabalala nie wykorzystał dwóch ważnych okazji.

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Nietrafione rzuty karne

Lebohang Maboe, Reeve Frosler i Ethan Chislett nie wykorzystali swoich rzutów karnych. Jak podaje TimesLIVE, Red Arrows wygrał serię 3:2.

Drużynę Fernando da Cruza czekają teraz dwa ważne mecze na krajowej arenie: we wtorek spotkanie 1/8 finału Carling Knockout z TS Galaxy oraz mecz Betway Premiership z Orlando Pirates 31 października na stadionie FNB.

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