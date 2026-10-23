Замбийский «Ред Эрроуз» выбил южноафриканский «Кайзер Чифс» из Кубка конфедерации CAF. В ответном матче финального раунда плей-офф в Дурбане, ЮАР, «Кайзер Чифс» победил 1:0, но уступил 2:3 в серии пенальти и не вышел в групповой этап.

Ничья по сумме двух матчей

Первый матч в Ндоле, Замбия, «Кайзер Чифс» проиграл со счетом 0:1. В Дурбане Брэдли Кросс сравнял общий счет, забив головой после штрафного удара Муфундо Вилакази в конце игры.

В первом тайме «Кайзер Чифс» не создал явных голевых моментов. После выхода Вилакази на поле во второй половине встречи игра команды оживилась, однако Мдудузи Шабалала не реализовал две важные возможности.

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Промахи в серии пенальти

Лебоханг Мабое, Рив Фрослер и Итан Числетт не реализовали свои удары. Как сообщает TimesLIVE, «Ред Эрроуз» выиграл серию со счетом 3:2.

Далее команду Фернанду да Круза ждут два важных матча на внутренней арене: игра 1/8 финала Carling Knockout против TS Galaxy во вторник и матч Betway Premiership с «Орландо Пайретс» 31 октября на стадионе FNB.

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