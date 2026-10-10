Rangers pokonali Kilmarnock 3:1 na stadionie Ibrox w meczu szkockiej Premiership i awansowali na pierwsze miejsce w tabeli. Jak informuje Sky Sports, głównym bohaterem spotkania był napastnik Ryan Naderi, który zdobył dwie bramki.

Trzy gole przed przerwą

Niemiecki napastnik otworzył wynik w 15. minucie, a przed przerwą trafił po raz drugi — w 44. minucie. Dzięki tym golom Naderi podniósł swój dorobek w sezonie do sześciu bramek.

Kolejnego gola dla gospodarzy w 24. minucie zdobył Kevin Kelsy. Była to jego pierwsza bramka w lidze. Rangers zakończyli więc pierwszą połowę z przewagą trzech goli.

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Kilmarnock strzelił pod koniec

Kilmarnock, zajmujący ostatnie miejsce w lidze, zmniejszył stratę w 90. minucie: Nicky Kleschenko trafił po kontrataku. Goście oddali sześć celnych strzałów wobec czterech Rangers, choć bramkarz gospodarzy Ivor Pandur został poważnie sprawdzony tylko raz przed straconym golem.

Dla Rangers było to szóste z rzędu zwycięstwo w lidze i siódme kolejne we wszystkich rozgrywkach. Zespół wyprzedził Celtic, który może wrócić na pierwsze miejsce, jeśli osiągnie wynik w niedzielnym meczu z Motherwell.

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