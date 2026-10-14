Reprezentacja kobiet Irlandii w Cork w Irlandii awansowała do finałowej rundy baraży eliminacji mistrzostw świata 2027 po meczu rewanżowym z Kazachstanem. Irlandki zdobyły cztery bramki, w tym kapitan Katie McCabe, i są teraz o dwa mecze od awansu na turniej w Brazylii, informuje BBC Sport.

Mecze z Polską

Rywalem zespołu Carli Ward w decydującej rundzie będzie Polska. Polki wyeliminowały Belgię w serii rzutów karnych po remisie 3:3 w dwumeczu. W kwietniu reprezentacja Irlandii już dwukrotnie pokonała Polskę w eliminacjach.

McCabe powiedziała, że zespół musi skoncentrować się na przygotowaniach przez najbliższe sześć tygodni. Zaznaczyła, że nadchodzące mecze będą różnić się od poprzednich, ponieważ stawką będzie miejsce na mistrzostwach świata. Jedną z kluczowych zawodniczek reprezentacji Polski jest napastniczka Barcelony Ewa Pajor.

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Postępy reprezentacji

Irlandki poprawiły się po domowej porażce 0:4 ze Słowenią w lutym 2025 roku — był to drugi mecz Ward na stanowisku głównej trenerki. Zespół pokonał Belgię w barażach o awans i wywalczył promocję do Ligi A Ligi Narodów. Irlandia wygrała także z Niderlandami i zremisowała z Francją, utrzymując miejsce w elitarnej dywizji.

31-letnia McCabe tego lata przeszła z Arsenalu do Chelsea po wygaśnięciu kontraktu z londyńskim klubem. Powiedziała, że zmiana zespołu była dla niej nowym etapem i pomogła jej ponownie czerpać radość z futbolu. Reprezentacja Irlandii po raz pierwszy zagrała na kobiecych mistrzostwach świata w Australii w 2023 roku.

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