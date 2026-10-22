Polska tenisistka Iga Świątek po przedwczesnym zakończeniu sezonu udała się na Malediwy, jak podaje Interia Sport. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia opublikowane przez parę turystów: poinformowali oni, że spotkali sportsmenkę na wyspach i zrobili z nią wspólne zdjęcia.

Wycofanie z turnieju w Ningbo

Wcześniej Świątek ogłosiła wycofanie się z turnieju WTA 500 w Ningbo z powodu problemów zdrowotnych i przedwczesne zakończenie sezonu. Z tego powodu polska tenisistka po raz pierwszy od pięciu lat nie zagra w turnieju WTA Finals.

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Problemy zdrowotne sześciokrotnej mistrzyni turniejów wielkoszlemowych pojawiły się podczas półfinału w Wuhanie przeciwko Mai Chwalińskiej. Świątek skorzystała z przerwy medycznej, jednak dokończyła mecz, który przegrała 5:7, 1:6.

Odpoczynek po sezonie

Jak podaje Interia Sport, sportsmenka postanowiła poświęcić najbliższe dni na odpoczynek i regenerację przed przygotowaniami do nowego sezonu. Opublikowane przez turystów zdjęcia stały się podstawą doniesień o jej pobycie na Malediwach.

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