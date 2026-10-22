Тенісистка Іга Свьонтек відпочиває на Мальдівах — Interia Sport

Польська тенісистка Іга Свьонтек після дострокового завершення сезону, за повідомленням Interia Sport, вирушила на Мальдіви. У соціальних мережах з’явилися фотографії, які оприлюднила пара туристів: вони повідомили, що зустріли спортсменку на островах і зробили з нею спільні знімки.

Зняття з турніру в Нінбо

Перед цим Свьонтек оголосила про зняття з турніру WTA 500 у Нінбо через проблеми зі здоров’ям і дострокове завершення сезону. Через це польська тенісистка вперше за п’ять років не зіграє на підсумковому турнірі WTA Finals.

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Проблеми зі здоров’ям у шестиразової чемпіонки турнірів Великого шолома виникли під час півфіналу в Ухані проти Маї Хвалінської. Свьонтек брала медичну перерву, однак завершила матч, який програла з рахунком 5:7, 1:6.

Відпочинок після сезону

Як повідомляє Interia Sport, найближчі дні спортсменка вирішила присвятити відпочинку та відновленню перед підготовкою до нового сезону. Опубліковані туристами світлини стали підставою для повідомлень про її перебування на Мальдівах.

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