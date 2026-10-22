Польская теннисистка Ига Свёнтек после досрочного завершения сезона отправилась на Мальдивы, сообщает Interia Sport. В социальных сетях появились фотографии, опубликованные парой туристов: они сообщили, что встретили спортсменку на островах и сделали с ней совместные снимки.

Снятие с турнира в Нинбо

Ранее Свёнтек объявила о снятии с турнира WTA 500 в Нинбо из-за проблем со здоровьем и досрочном завершении сезона. Из-за этого польская теннисистка впервые за пять лет не сыграет на итоговом турнире WTA Finals.

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Проблемы со здоровьем у шестикратной чемпионки турниров Большого шлема возникли во время полуфинала в Ухане против Майи Хвалиньской. Свёнтек брала медицинский перерыв, однако завершила матч, который проиграла со счётом 5:7, 1:6.

Отдых после сезона

Как сообщает Interia Sport, ближайшие дни спортсменка решила посвятить отдыху и восстановлению перед подготовкой к новому сезону. Опубликованные туристами фотографии стали основанием для сообщений о её пребывании на Мальдивах.

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