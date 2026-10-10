W niemieckim Augsburgu mecz piątej kolejki Bundesligi między Augsburgiem a Bayernem zakończył się remisem 2:2. Gospodarze otworzyli wynik już w szóstej sekundzie po błędzie bramkarza monachijczyków Manuela Neuera.

Błąd na początku meczu

Neuer wyszedł daleko poza pole karne, próbując rozegrać piłkę. Podczas podania trafił piłką w rywala, który ją przechwycił i ruszył w kierunku niebronionej bramki Bayernu. Robin Fellhauer bez trudu posłał piłkę do siatki.

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O przebiegu tej sytuacji i wyniku meczu informuje Interia Sport. Dla zespołu Vincenta Kompany’ego był to mecz wyjazdowy po tym, jak lider rozgrywek Borussia Dortmund dzień wcześniej zremisowała swoje spotkanie.

Sytuacja w tabeli

Bayern miał szansę zmniejszyć stratę do Borussii Dortmund, jednak remis w Augsburgu nie zmienił różnicy między zespołami. Według publikacji Borussia zachowała trzy punkty przewagi nad monachijskim klubem.

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