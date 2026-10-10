Воротар Ноєр помилився на шостій секунді матчу з Аугсбургом — Interia Sport

У німецькому Аугсбурзі матч п’ятого туру Бундесліги між «Аугсбургом» і «Баварією» завершився з рахунком 2:2. Господарі відкрили рахунок уже на шостій секунді після помилки воротаря мюнхенців Мануеля Ноєра.

Помилка на старті гри

Ноєр вийшов далеко за межі штрафного майданчика, намагаючись розіграти м’яч. Під час передачі він пробив м’ячем у суперника, який перехопив його та рушив до незахищених воріт «Баварії». Робін Феллгауер без труднощів відправив м’яч у сітку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Про перебіг епізоду та підсумок гри повідомляє Interia Sport. Для команди Вінсента Компані це був виїзний матч після того, як лідер чемпіонату дортмундська «Боруссія» напередодні зіграла внічию у своєму поєдинку.

Ситуація в таблиці

«Баварія» мала шанс скоротити відставання від дортмундської «Боруссії», однак нічия в Аугсбурзі не змінила розрив між командами. За даними видання, «Боруссія» зберегла перевагу в три очки над мюнхенським клубом.

Читай нас у