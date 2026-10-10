В немецком Аугсбурге матч пятого тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и «Баварией» завершился со счётом 2:2. Хозяева открыли счёт уже на шестой секунде после ошибки вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера.

Ошибка в начале игры

Нойер вышел далеко за пределы штрафной площади, пытаясь разыграть мяч. Во время передачи он попал мячом в соперника, который перехватил его и направился к незащищённым воротам «Баварии». Робин Фелльхауэр без труда отправил мяч в сетку.

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О ходе эпизода и результате игры сообщает Interia Sport. Для команды Венсана Компани это был выездной матч после того, как лидер чемпионата дортмундская «Боруссия» накануне сыграла вничью в своём поединке.

Ситуация в таблице

«Бавария» имела шанс сократить отставание от дортмундской «Боруссии», однако ничья в Аугсбурге не изменила разрыв между командами. По данным издания, «Боруссия» сохранила преимущество в три очка над мюнхенским клубом.

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