Zverev od poniedziałku na czele światowego rankingu tenisowego — Der Spiegel
Niemiecki tenisista Alexander Zverev od poniedziałku będzie liderem światowego rankingu tenisowego w Wiedniu. Stało się to możliwe po jego zwycięstwie nad reprezentantem Niderlandów Tallonem Griekspoorem w 1/8 finału turnieju, informuje Der Spiegel.
Zwycięstwo nad Griekspoorem
Zverev pokonał Griekspoora w dwóch setach — 6:4, 7:5 — i awansował do ćwierćfinału zawodów. Po tym wyniku zmiana lidera światowego rankingu stała się oficjalna. Awans do ćwierćfinału był dla tenisisty kolejnym ważnym celem w karierze, zauważa publikacja.
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Pierwsze miejsce w rankingu
29-letni Zverev wyprzedzi Włocha Jannika Sinnera. Według Der Spiegel było już wiadomo, że Niemiec zakończy tenisowy rok na pierwszej pozycji światowego rankingu.
W tym roku Zverev wygrał French Open i US Open. Zostanie drugim niemieckim tenisistą po Borisie Beckerze, który prowadził w rankingu w 1991 roku. Zverev będzie również 30. tenisistą, który zajmował pierwsze miejsce w światowym rankingu od czasu jego wprowadzenia w 1973 roku.