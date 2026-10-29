Niemiecki tenisista Alexander Zverev od poniedziałku będzie liderem światowego rankingu tenisowego w Wiedniu. Stało się to możliwe po jego zwycięstwie nad reprezentantem Niderlandów Tallonem Griekspoorem w 1/8 finału turnieju, informuje Der Spiegel.

Zwycięstwo nad Griekspoorem

Zverev pokonał Griekspoora w dwóch setach — 6:4, 7:5 — i awansował do ćwierćfinału zawodów. Po tym wyniku zmiana lidera światowego rankingu stała się oficjalna. Awans do ćwierćfinału był dla tenisisty kolejnym ważnym celem w karierze, zauważa publikacja.

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Pierwsze miejsce w rankingu

29-letni Zverev wyprzedzi Włocha Jannika Sinnera. Według Der Spiegel było już wiadomo, że Niemiec zakończy tenisowy rok na pierwszej pozycji światowego rankingu.

W tym roku Zverev wygrał French Open i US Open. Zostanie drugim niemieckim tenisistą po Borisie Beckerze, który prowadził w rankingu w 1991 roku. Zverev będzie również 30. tenisistą, który zajmował pierwsze miejsce w światowym rankingu od czasu jego wprowadzenia w 1973 roku.

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