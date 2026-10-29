Немецкий теннисист Александер Зверев в Вене с понедельника возглавит мировой теннисный рейтинг. Это стало возможным после его победы над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором в 1/8 финала турнира, сообщает Der Spiegel.

Победа над Грикспором

Зверев обыграл Грикспора в двух сетах — 6:4, 7:5 — и вышел в четвертьфинал соревнований. После этого результата смена лидера мирового рейтинга стала официальной. Выход в четвертьфинал стал для теннисиста очередной крупной карьерной целью, отмечает издание.

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Первое место в рейтинге

29-летний Зверев обойдет итальянца Янника Синнера. По данным Der Spiegel, уже было известно, что немец завершит теннисный год на первой позиции мирового рейтинга.

В этом году Зверев выиграл Открытый чемпионат Франции и US Open. Он станет вторым немецким теннисистом после Бориса Беккера, который возглавлял рейтинг в 1991 году. Также Зверев будет 30-м теннисистом, занимавшим первое место мирового рейтинга с момента его введения в 1973 году.

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