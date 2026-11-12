Budanow poinformował o zakończeniu budowy drugiej korwety dla ukraińskiej marynarki wojennej

W Stambule trwa końcowy etap budowy korwety „Hetman Iwan Wyhowski”, którą turecka firma STM buduje dla Sił Morskich Sił Zbrojnych Ukrainy. Informację tę przekazał 12 listopada szef Biura Prezydenta, Kyrylo Budanow, po wizycie w zakładzie.

Jak powiedział, prace nad okrętem wkraczają w ostatnią fazę. Jest to już druga korweta, którą firma STM buduje dla ukraińskiej marynarki wojennej.

Podczas wizyty Budanow spotkał się z dowódcą okrętu, kapitanem 2. rangi Jurijem Pyszczykiem, a także rozmawiał z ukraińskimi żołnierzami wchodzącymi w skład załogi.

Zaznaczył, że marynarze są gotowi do walki i kontynuują przygotowania do służby na nowym okręcie.

Kolejnymi etapami będą pierwsze wyjście korwety w morze, przeprowadzenie prób oraz przekazanie statku Ukrainie.

Źródło: Kirilo Budanow

Wcześniej Marynarka Wojenna opublikowała spektakularne ujęcia z prób korwety „Iwan Mazepa”.

Przyszły okręt flagowy Sił Morskich – korweta „Hetman Iwan Mazepa” – będzie wykorzystywany do realizacji szeregu zadań. Oczekuje się, że wejdzie do służby jeszcze w tym roku.



Niedawno ukraińska korweta „Hetman Iwan Mazepa” projektu Ada, budowana dla Sił Morskich Ukrainy w tureckiej stoczni RMK Marine, przeszła pierwsze próby morskie.

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