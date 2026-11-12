W Mikołajowie od 1 grudnia wzrosną ceny przejazdów komunikacją elektryczną

Mieszkańcy i goście Mykołajowa zostali poinformowani o zmianie opłat za przejazdy miejskim transportem elektrycznym. Nowe taryfy zaczną obowiązywać już od 1 grudnia.

Z jaką prośbą zwrócono się do pasażerów

W przedsiębiorstwie komunalnym MMR „Mykolaivelektrotrans” poinformowano, że obecne ceny przejazdów będą obowiązywać do 30 listopada włącznie.

„Prosimy o niekupowanie biletów na zapas” – podkreślono w przedsiębiorstwie komunalnym.

Wyjaśniono mieszkańcom, że od 1 grudnia 2026 r. będą obowiązywały:

nowe taryfy;

nowe bilety.

„Dlatego kupujcie tylko tyle biletów, ile planujecie wykorzystać do końca listopada” – doradzono pasażerom.

Gdzie szukać informacji o nowych cenach przejazdów

Podano, że informacje o zaktualizowanych cenach przejazdów będą stopniowo pojawiać się:

w pojazdach (miejskiego transportu elektrycznego);

na oficjalnej stronie internetowej przedsiębiorstwa komunalnego MMR „Mykolaivelektrotrans”.

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie internetowej przedsiębiorstwa na dzień 12 listopada cena pełnego biletu jednorazowego wynosi:

15 hrywien – w stacjonarnych punktach sprzedaży;

15 hrywien – u kierowcy;

12 hrywien – za pomocą jednego kodu QR dla wszystkich banków.

Jednorazowy bilet ulgowy dla studentów (w stacjonarnych punktach sprzedaży) kosztuje 8 hrywien.

Tymczasem nowa cena biletów, zgodnie z infografiką opublikowaną przez przedsiębiorstwo komunalne MMR „Mykolaivelektrotrans”, wyniesie 20 hrywien za przejazd (lub 18 hrywien – za pomocą jednego kodu QR).

Studenci będą mogli natomiast kupować bilety (w stacjonarnych punktach sprzedaży) po 10 hrywien.

Zmieni się również cena innych biletów okresowych – jednodniowych (na tramwaj i trolejbus łącznie), dwudniowych, 7- i 15-dniowych, miesięcznych, a także abonamentu studenckiego.

Dlaczego zdecydowano się zmienić cenę przejazdu

W przedsiębiorstwie komunalnym przypomniano, że funkcjonowanie miejskiego transportu elektrycznego wymaga znacznych środków finansowych.

Chodzi nie tylko o bezpośredni przewóz pasażerów, ale także o:

utrzymanie taboru;

remont infrastruktury transportowej;

zapewnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz odpowiednich warunków do codziennej pracy wszystkich jego oddziałów.

Podano przy tym, że w ostatnim czasie znacznie wzrosły podstawowe koszty, od których bezpośrednio zależy funkcjonowanie przedsiębiorstwa komunalnego „Mykolaivelektrotrans”.

„Zmiana opłat za przejazd jest koniecznością podyktowaną ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania miejskiego transportu elektrycznego” – podkreślono w przedsiębiorstwie.

Z jakimi konkretnie trudnościami boryka się przedsiębiorstwo komunalne

„Rozumiemy, że kwestia ta dotyczy każdego pasażera. Dlatego uważamy za ważne, aby otwarcie wyjaśniać, z czego składają się koszty przedsiębiorstwa i jakie czynniki wpływają na cenę przewozów” – poinformowano w przedsiębiorstwie komunalnym.

Energia elektryczna.

Dla odbiorców indywidualnych cena energii elektrycznej pozostaje stała, jednak przedsiębiorstwa kupują ją na innych warunkach (po cenach rynkowych).

W związku z tym rosną koszty energii elektrycznej niezbędnej do ruchu tramwajów i trolejbusów.

Paliwo.

Olej napędowy jest niezbędny do pracy generatorów, z których przedsiębiorstwo korzysta podczas przerw w dostawach energii elektrycznej w celu doładowania trolejbusów z napędem autonomicznym.

Pozwala to na utrzymanie funkcjonowania transportu elektrycznego i zapewnienie ruchu na trasach miejskich nawet w warunkach ograniczeń energetycznych spowodowanych ostrzałem wroga.

Ponadto paliwo jest wykorzystywane:

do zapewnienia funkcjonowania transportu służbowego;

do wykonywania prac remontowych na infrastrukturze transportowej;

Naprawa i utrzymanie infrastruktury.

Rośnie koszt materiałów, części zamiennych i komponentów niezbędnych do naprawy torów tramwajowych, sieci trakcyjnej, słupów i innego wyposażenia.

„Wszystko to wymaga stałych nakładów, ponieważ od stanu technicznego infrastruktury zależy bezpieczeństwo i jakość przewozów” – stwierdzono w przedsiębiorstwie komunalnym.

Rozwój sieci transportowej.

Przedsiębiorstwo nadal rozwija sieć transportową:

otwiera nowe trasy;

zwiększać wolumen przewozów.

Wymaga to zatrudnienia dodatkowych specjalistów oraz odpowiedniego zapewnienia funkcjonowania wszystkich oddziałów.

Należy zaznaczyć, że obecnie zespół przedsiębiorstwa komunalnego „Mykolaivelektrotrans” liczy 848 pracowników (co stanowi największą liczbę od ostatnich 30 lat).

Każdy z nich pełni przy tym swoją ważną funkcję, zapewniając codzienne funkcjonowanie miejskiego transportu elektrycznego.

„Wszystkie te elementy składają się na rzeczywisty koszt własny przewozów. A gdy rosną ceny energii elektrycznej, paliwa, materiałów, części zamiennych i innych niezbędnych zasobów, ma to bezpośredni wpływ na koszty przedsiębiorstwa” – wyjaśniono mieszkańcom.

Na koniec w przedsiębiorstwie komunalnym przypomniano, że jest to ważne dla utrzymania istniejących tras, zapewnienia niezbędnej liczby pojazdów na liniach, terminowego naprawiania taboru i infrastruktury, a także dalszego rozwoju sieci transportowej miasta.

Informacja ta pochodzi z publikacji biura prasowego przedsiębiorstwa komunalnego Rady Miasta Mikołajowa „Mikołajowelektrotrans” na Facebooku.

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