В Николаеве с 1 декабря подорожает проезд в электротранспорте

Жителей и гостей Николаева предупредили об изменении стоимости проезда в городском электротранспорте. Новые тарифы вступят в силу уже с 1 декабря.

С какой просьбой обратились к пассажирам

В КП ММР «Николаевлектротранс» сообщили, что действующая стоимость проезда будет действовать до 30 ноября включительно.

«Просим не покупать билеты впрок», — подчеркнули в коммунальном предприятии.

Гражданам объяснили, что с 1 декабря 2026 года будут действовать:

новые тарифы;

новые билеты.

«Поэтому покупайте только то количество билетов, которое планируете использовать до конца ноября», — посоветовали пассажирам.

Где искать информацию о новой стоимости проезда

Сообщается, что информация об обновленной стоимости проезда будет постепенно появляться:

в подвижном составе (городского электротранспорта);

на официальном сайте КП ММР «Николаевлектротранс».

Исходя из данных, имеющихся на сайте предприятия по состоянию на 12 ноября, стоимость полного разового билета составляет:

15 гривен — в стационарных точках продажи;

15 гривен — у водителя;

12 гривен — по единому QR-коду для всех банков.

Разовый льготный студенческий билет (в стационарных точках продажи) стоит 8 гривен.

Между тем новая стоимость билетов, исходя из опубликованной КП ММР «Николаевлектротранс» инфографики, составит 20 гривен за поездку (или 18 гривен — по единому QR-коду).

Студенты же смогут покупать билеты (в стационарных точках продажи) по 10 гривен.

Изменится стоимость и других проездных билетов — на один день (для трамвая и троллейбуса вместе), на двое суток, на 7 и 15 дней, на месяц, а также студенческого абонемента.

Почему решили изменить стоимость проезда

В коммунальном предприятии напомнили, что работа городского электротранспорта требует значительных финансовых ресурсов.

Речь идет не только о непосредственной перевозке пассажиров, но и о:

содержание подвижного состава;

ремонт транспортной инфраструктуры;

обеспечение работы предприятия и надлежащих условий для ежедневного функционирования всех его подразделений.

При этом сообщается, что за последнее время существенно выросли основные расходы, от которых напрямую зависит работа КП «Николаевлектротранс».

«Изменение стоимости проезда — это необходимость, продиктованная экономическими условиями работы городского электротранспорта», — подчеркнули на предприятии.

С какими именно трудностями сталкивается КП

«Мы понимаем, что этот вопрос касается каждого пассажира. Поэтому считаем важным открыто объяснять, из чего складываются расходы предприятия и какие факторы влияют на стоимость перевозок», — сообщили в коммунальном предприятии.

Электроэнергия.

Для бытовых потребителей цена на электроэнергию остается фиксированной, однако предприятия закупают её на других условиях (по рыночным ценам).

Соответственно, расходы на электроэнергию, необходимую для движения трамваев и троллейбусов, растут.

Топливо.

Дизельное топливо необходимо для работы генераторов, которые предприятие использует во время отключений электроэнергии для подзарядки троллейбусов с автономным ходом.

Это позволяет поддерживать работу электротранспорта и обеспечивать движение по городским маршрутам даже в условиях энергетических ограничений, вызванных вражескими обстрелами.

Кроме того, топливо используется:

для обеспечения работы служебного транспорта;

для выполнения ремонтных работ на транспортной инфраструктуре;

Ремонт и содержание инфраструктуры.

Растет стоимость материалов, запчастей и комплектующих, необходимых для ремонта трамвайных путей, контактной сети, опор и другого оборудования.

«Все это требует постоянных вложений, ведь от технического состояния инфраструктуры зависит безопасность и качество перевозок», — отметили в КП.

Развитие транспортной сети.

Предприятие продолжает развивать транспортную сеть:

открывать новые направления;

увеличивать объемы перевозок.

Это требует привлечения дополнительных специалистов и соответствующего обеспечения работы всех подразделений.

Уточняется, что сегодня коллектив КП «Николаевлектротранс» насчитывает 848 сотрудников (что является самым большим показателем за последние 30 лет).

Причём каждый из них выполняет свою важную функцию для обеспечения ежедневной работы городского электротранспорта.

«Все эти составляющие формируют реальную себестоимость перевозок. И когда растет стоимость электроэнергии, топлива, материалов, запчастей и других необходимых ресурсов, это напрямую влияет на расходы предприятия», — пояснили гражданам.

В заключение в КП напомнили, что это важно для того, чтобы сохранить существующие маршруты, поддерживать необходимое количество транспорта на линиях, своевременно ремонтировать подвижной состав и инфраструктуру, а также продолжать развивать транспортное сообщение города.

Об этом сообщается со ссылкой на публикацию пресс-службы коммунального предприятия Николаевского городского совета «Николаевлектротранс» в Facebook.

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