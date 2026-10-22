Przedstawiciele Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony zaprezentowali delegacji Komisji Senatu USA ds. Stosunków Międzynarodowych zagraniczne elementy wykryte w rosyjskim uzbrojeniu. Informację tę podał Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Podczas briefingu poświęconego sankcjom eksperci Instytutu Badań Naukowych Wywiadu Wojskowego Ukrainy zapoznali amerykańskich kolegów z zależnością rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego od zagranicznych technologii oraz przedstawili próbki komponentów wyprodukowanych przez firmy ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Szwajcarii, Tajwanu, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

W GUR podkreślono, że jedynie ścisłe przestrzeganie i zaostrzenie międzynarodowej polityki sankcyjnej może ograniczyć zdolność Federacji Rosyjskiej do produkcji broni precyzyjnej, a odpowiednie informacje na temat importowanych elementów wywiad publikuje na portalu War&Sanctions.

O tym informuje Główny Sztab Wywiadu Ministerstwa Obrony na Facebooku.

Ponad 200 zachodnich i rosyjskich firm pomaga Rosji w obchodzeniu zakazu dostaw komponentów elektronicznych niezbędnych do produkcji broni. O tym podczas przesłuchania w Senacie USA poinformował zastępca dyrektora brytyjskiej organizacji Conflict Armament Research (CAR) Damien Splitters.

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że Rosja rzekomo samodzielnie wytwarza wszystkie niezbędne materiały, komponenty i surowce do seryjnej produkcji, modernizacji oraz tworzenia nowych modeli uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

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