Специалисты ГУР продемонстрировали сенаторам США импортные компоненты в оружии РФ

Представители Главного управления разведки Минобороны продемонстрировали делегации Комитета Сената США по международным отношениям иностранные детали, обнаруженные в российском вооружении. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ходе брифинга, посвящённого санкциям, эксперты Научно-исследовательского института военной разведки Украины ознакомили американских коллег с зависимостью российского военно-промышленного комплекса от иностранных технологий и предоставили образцы компонентов, произведённых компаниями из США, Китая, Швейцарии, Тайваня, Германии и Великобритании.

В ГУР подчеркнули, что только строгое соблюдение и ужесточение международной санкционной политики способны ограничить способность РФ производить высокоточное оружие, а соответствующие данные об импортных элементах разведка публикует на портале War&Sanctions.

Об этом ГУР Минобороны сообщает в Facebook.

Более 200 западных и российских компаний помогают РФ обходить запрет на поставки электронных компонентов, необходимых для производства оружия. Об этом во время слушаний в Сенате США заявил заместитель директора британской организации Conflict Armament Research (CAR) Дэмиен Сплитерс.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы самостоятельно производит все необходимые материалы, комплектующие и сырье для серийного производства, модернизации и создания новых образцов вооружения и военной техники.

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