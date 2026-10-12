Były członek KRAIL Jewgienij Hetman został skazany na 8 lat pozbawienia wolności za przyjęcie łapówki w wysokości 90 tysięcy dolarów

12 października 2026 roku Najwyższy Sąd Antykorupcyjny (VAKS) ogłosił wyrok wobec byłego członka Komisji ds. Regulacji Gier Hazardowych i Loterii (KRAIL) Jewgienija Hetmana. Został on uznany za winnego przyjęcia 90 tysięcy dolarów nielegalnej korzyści w zamian za pomoc w wydawaniu zezwoleń i licencji w branży hazardowej.

Jak poinformowały organy antykorupcyjne, w sierpniu 2021 roku Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) ujawniły, że urzędnik ten przyjął nielegalną korzyść.



Sąd uznał Jewhena Hetmana za winnego popełnienia przestępstwa przewidzianego w części 4 artykułu 368 Kodeksu karnego Ukrainy.

Został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. Ponadto sąd zakazał mu przez okres trzech lat sprawowania funkcji w organach władzy państwowej oraz stałego lub tymczasowego pełnienia funkcji przedstawiciela władzy. Wyrok przewiduje również konfiskatę mienia.

Do czasu uprawomocnienia się wyroku sąd pozostawił bez zmian środek zabezpieczający w postaci kaucji.

Od wyroku przysługuje odwołanie w trybie apelacyjnym w terminie 30 dni od dnia jego ogłoszenia. Jeśli nie zostanie wniesione odwołanie, orzeczenie nabierze mocy prawnej po upływie tego terminu.

Źródło: WAKS.

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