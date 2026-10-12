Бывшего члена КРАИЛ Евгения Гетьмана приговорили к 8 годам лишения свободы за взятку в размере 90 тысяч долларов

12 октября 2026 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) огласил приговор бывшему члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгению Гетьману. Его признали виновным в получении 90 тысяч долларов неправомерной выгоды за содействие в выдаче разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

Как сообщили в антикоррупционных органах, в августе 2021 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уличили чиновника в получении неправомерной выгоды.



Суд признал Евгения Гетьмана виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы. Кроме того, суд запретил ему в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и постоянно или временно исполнять функции представителя власти. Также приговор предусматривает конфискацию имущества.

До вступления приговора в законную силу суд оставил без изменений меру пресечения в виде залога.

Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения. Если апелляция не будет подана, решение вступит в законную силу по истечении этого срока.

Источник: ВАКС.

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