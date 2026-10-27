76-letni Mykoła Łucenko, znany jako prezenter programu „Mykołowa pogoda” w stacji telewizyjnej ICTV, wystąpił w reklamie marki nakryć głowy ukraińskiego projektanta Rusłana Baginskiego.

Podczas kręcenia reklamy Mykoła Łucenko przymierzył różne modele czapek i beanie marki Baginskiy, a także wypowiedział swoje słynne motto.

„Niech problemy i kłopoty nie psują wam nastroju w życiu! Słowa, które już dawno wykroczyły poza ramy prognozy pogody dla nas wszystkich. Dziękujemy, Mykolo, za wyjątkowy występ w stylu RB i za dobry nastrój. Prognoza na dziś: I love RB!”, – napisano na Instagramie marki.

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