76-летний Николай Луценко, известный как ведущий программы «Погода с Николаем» на телеканале ICTV, снялся в рекламном ролике бренда головных уборов украинского дизайнера Руслана Багинского.

Во время съемок Николай Луценко примерил различные модели кепок и бини от Baginskiy, а также произнес свой знаменитый девиз.

«Пусть проблемы и невзгоды не портят вам настроение! Слова, которые давно вышли за пределы метеорологического выпуска для всех нас. Спасибо, Николай, за особенное RB-включение и за настроение. Прогноз на сегодня: I love RB!», — отметили в Instagram бренда.

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