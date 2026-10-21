Silne ulewy powodują zalania na południowym wybrzeżu Krymu

Na południowym wybrzeżu tymczasowo okupowanego Krymu, w wyniku ulewnych deszczy i gwałtownego wzrostu poziomu wody w rzekach, nadal dochodzi do zalewania miejscowości w rejonie Wielkiej Jałty. Strumienie wody spływają z gór i zalewają ulice oraz dzielnice mieszkalne.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w Jałcie i miejscowości Koreiz. W pobliżu rzek Guwa i Derekojka odnotowano wysoki poziom wody. Według danych regionalnego oddziału Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych okupacyjnych władz nie ma obecnie zagrożenia przerwaniem głównych konstrukcji ochronnych.

Według przedstawicielki rosyjskiej administracji w Jałcie, Swiatłany Szewczenko, w ciągu doby w mieście spadła ilość opadów odpowiadająca sześciomiesięcznej normie. Mieszkańców i turystów wezwano do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz do niepozostawiania samochodów w pobliżu rzek Bystra i Wodospadna.

W Koreizie liczba ewakuowanych wzrosła do 10 osób. Na razie nie mogą one wrócić do swoich domów. Trzy osoby przebywają w ośrodku tymczasowego zakwaterowania, pozostałe znalazły schronienie u krewnych.

W ciągu trzech dni, od 17 do 20 października, na płaskowyżu góry Aj-Petri spadło 509 mm opadów — około sześciokrotności miesięcznej normy. Na terenie gminy ogłoszono stan wyjątkowy.

Źródło: Krym.Realii

Rosyjscy okupanci wzmacniają obronę mostu krymskiego, aby chronić go przed ewentualnymi atakami Sił Obronnych Ukrainy.

W ciągu września zapasy wody w zbiornikach wodnych tymczasowo okupowanego Krymu zmniejszyły się o 11 mln metrów sześciennych, czyli o prawie 7%. Obecnie całkowita ilość wody w krymskich zbiornikach wodnych wynosi około 150 mln metrów sześciennych.

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