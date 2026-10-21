Сильные ливни затопляют южное побережье Крыма

На южном побережье временно оккупированного Крыма из-за сильных дождей и резкого подъема уровня воды в реках продолжаются подтопления населенных пунктов Большой Ялты. Потоки воды стекают с гор и затопляют улицы и жилые районы.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Ялте и поселке Кореиз. Вблизи рек Гува и Дерекойка зафиксирован высокий уровень воды. По данным оккупационного регионального управления МЧС, на данный момент угрозы прорыва основных защитных сооружений нет.

По словам представительницы российской администрации Ялты Светланы Шевченко, за сутки в городе выпало шесть месячных норм осадков. Местных жителей и туристов призвали соблюдать правила безопасности и не оставлять автомобили вблизи рек Быстрая и Водоспадная.

В Кореизе число эвакуированных возросло до 10 человек. Они пока не могут вернуться в свои дома. Трое человек находятся в пункте временного размещения, остальных приютили родственники.

За три дня, с 17 по 20 октября, на плато горы Ай-Петри выпало 509 мм осадков — примерно шестимесячная норма. На территории муниципалитета ввели режим чрезвычайной ситуации.

Источник: Крым.Реалии

Российские оккупанты усиливают оборону Крымского моста, чтобы защитить его от возможных ударов Сил обороны Украины.

В течение сентября запасы воды в водохранилищах временно оккупированного Крыма сократились на 11 млн кубометров, или почти на 7%. В настоящее время общий объём воды в крымских водохранилищах составляет около 150 млн кубометров.

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