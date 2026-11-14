Święto 14 listopada 2026 — Przedświąteczny post św. Piotra: tradycje, zwyczaje i sześć przepisów

14 listopada w Ukrainie obchodzi się Piłipówkę — ostatni dzień przed rozpoczęciem postu bożonarodzeniowego. Zgodnie z tradycją ludową tego dnia rodziny gromadziły się przy obfitym stole, częstując się nawzajem potrawami mięsnymi, jajkami i produktami mlecznymi. Już od 15 listopada wierni, którzy przestrzegają nowego kalendarza kościelnego, rozpoczynają 40-dniową Pilypivkę — czas duchowego przygotowania do Bożego Narodzenia.

„Zagowiny Piłipowskie” to ludowa nazwa ostatniego dnia przed postem bożonarodzeniowym. Słowo „zagowiny” wywodzi się ze zwyczaju spożywania po raz ostatni przed postem potraw mięsnych. Należą do nich produkty pochodzenia zwierzęcego: mięso, mleko, ser, jaja oraz potrawy z nich przygotowane. Nazwa „Filipówki” wiąże się z apostołem Filipem. Zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym jego pamięć czci się 14 listopada. Następnego dnia rozpoczyna się post bożonarodzeniowy, który w ludzie nazywany jest „Pilypivką”. Dlatego zagowiny przypadają właśnie w dniu pamięci apostoła.

Nie jest to osobne wielkie święto kościelne, lecz ludowy zwyczaj, który ukształtował się wokół początku postu. Dla Ukraińców miało to znaczenie nie tylko religijne, ale także rodzinne. Ludzie gromadzili się razem, spożywali kolację, rozmawiali i spędzali czas przed długim okresem ograniczeń w jedzeniu.

Jak powstał post bożonarodzeniowy

Tradycja przygotowywania się do Bożego Narodzenia poprzez post powstała już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Początkowo zasady i czas trwania takiego postu różniły się w poszczególnych wspólnotach kościelnych. Gdzieś wierni powstrzymywali się od określonych potraw tylko przez kilka dni, a gdzie indziej post trwał dłużej.

Na Wschodzie wzmianki o poście bożonarodzeniowym sięgają co najmniej VIII wieku. Z czasem stopniowo rozprzestrzenił się on wśród wspólnot chrześcijańskich i stał się częścią życia kościelnego. Ostatecznie czterdziestodniowy okres postu dla wielu kościołów ustanowił Sobór Konstantynopolitański w 1166 roku. Właśnie z tym okresem wiąże się tradycja rozpoczynania postu św. Filipa po dniu pamięci apostoła Filipa.

Na ziemiach ukraińskich post ten ma również długą historię. Nazywano go Pilypivką lub postem Pilypowskim. Metropolita kijowski Georgij wspominał o nim w swoim statucie kościelnym już w XI wieku. Wówczas zasady były surowsze niż obecnie: w szczególności ograniczano spożycie mięsa i mleka, a w niektóre dni pozwalano na spożywanie ryb. Głównym celem postu nie jest jedynie zmiana diety. Dla wiernych jest to czas modlitwy, wstrzemięźliwości i wewnętrznego przygotowania do Bożego Narodzenia. Kościół wzywa, by w tym okresie poświęcać więcej uwagi życiu duchowemu, pomagać innym, unikać kłótni i złych uczynków.

Dlaczego tego dnia nakrywa się obfity stół

W tradycji ludowej Pilypowskie zagowiny były ostatnią okazją przed postem, by skosztować zwyczajowych potraw mięsnych i mlecznych. Dlatego gospodynie przygotowywały obfity obiad, a na stole gromadziły się różnorodne przysmaki. Mogły to być mięso, kiełbasy, smalec, jajka, twaróg, śmietana, potrawy mleczne oraz domowe wypieki. Zagowiny nie ograniczały się wyłącznie do jedzenia. Ludzie starali się spędzić ten wieczór w gronie rodzinnym lub zaprosić do siebie bliskich. Zamężne i żonate dzieci odwiedzały rodziców, a osoby mieszkające samotnie mogły zjeść kolację z sąsiadami. W niektórych regionach uważano za ważne, aby tego dnia nie pozostawać samemu.

W Slobozhanszczyźnie organizowano tzw. „składki” — wieczorne spotkania, na które zbierali się dziewczęta i chłopcy. Młodzież przygotowywała dla siebie wzajemnie poczęstunek. Dziewczęta częstowały chłopców herbatą, naleśnikami, orzechami i jajecznicą, a chłopcy przynosili słodycze, pierniki i napoje. Czasami na takie spotkania zatrudniano nawet muzyków. W różnych regionach zwyczaje mogły się różnić, ale wspólnym mianownikiem pozostawała idea spędzenia ostatniego wieczoru przed postem w gronie rodziny i znajomych. Była to okazja do rozmów, zabawy i przebywania w towarzystwie przed bardziej powściągliwym okresem.

Co zmieniało się w życiu Ukraińców wraz z nadejściem Piłipówki

Po zakończeniu zagowin rozpoczynał się post bożonarodzeniowy, a zwyczajowe menu stopniowo ulegało zmianie. Na stołach pojawiały się postny barszcz, zupa rybna, kulisz, kasze, grzyby, warzywa i potrawy z roślin strączkowych. Przygotowywano również gołąbki, pierogi z ziemniakami lub kiszoną kapustą, pączki i suszone owoce. W niektóre dni przepisy kościelne zezwalały na spożywanie ryb i dodawanie do potraw oleju.

Okres przedświąteczny wpływał nie tylko na sposób odżywiania. Ponieważ do Bożego Narodzenia pozostawało około sześciu tygodni, Ukraińcy zaczynali stopniowo przygotowywać domy na zimowe święta. Sprzątano i dekorowano domy, wyjmowano haftowane ręczniki, przygotowywano świąteczne ubrania i rzeczy na przyszłe kolędowanie. W niektórych miejscowościach z wyprzedzeniem szyto kostiumy do bożonarodzeniowych obrzędów.

Jednocześnie wieczorne spotkania młodzieży nie ustawały całkowicie. Dziewczęta gromadziły się w czyimś domu, razem przędły, haftowały i wykonywały inne prace. Takie spotkania nazywano doswitkami, ponieważ mogły trwać aż do samego rana. Był to nie tylko sposób na spędzenie czasu, ale także okazja do nauki rękodzieła i przygotowania rzeczy na przyszłe wesele.

Z świętem Piłipa wiązała się również tradycja zakończenia sezonu ślubnego. W ludzie panowało przekonanie, że podczas postu nie organizuje się ślubów, dlatego rodziny starały się zorganizować zaręczyny i uroczystości weselne przed jego rozpoczęciem. Stąd też pochodzi ludowe powiedzenie „Piotr nie przylgnął do wszystkich” — tak żartowano z tych, którzy nie zdążyli znaleźć partnera lub wziąć ślubu przed postem.

6 przepisów na tradycyjne ukraińskie potrawy

1. Pieczeń z wieprzowiną i ziemniakami

Składniki:

700 g wieprzowiny;

7–8 ziemniaków;

2 cebule;

1 marchewka;

2 ząbki czosnku;

2–3 łyżki oleju;

sól, pieprz i liść laurowy;

200 ml wody lub bulionu.

Przygotowanie:

Wieprzowinę pokroić na małe kawałki, posolić i popieprzyć. Na patelni podsmażyć mięso, aż się zarumieni. Osobno podsmażyć cebulę z marchewką, a ziemniaki pokroić na duże kawałki.

Do garnka lub głębokiego naczynia wkłada się mięso, ziemniaki i warzywa. Dodaje się posiekany czosnek, liść laurowy i odrobinę bulionu. Przykrywamy pokrywką lub folią i wkładamy do piekarnika na około godzinę–półtorej w temperaturze 180 stopni. Gotową pieczeń podajemy na gorąco, posypaną świeżymi ziołami.

2. Domowa kiełbasa

Składniki:

1 kg wieprzowiny;

200 g słoniny;

4–5 ząbków czosnku;

1 łyżeczka soli;

czarny pieprz;

100 ml zimnej wody;

naturalna osłonka wieprzowa.

Przygotowanie:

Mięso i słoninę pokroić na drobne kawałki lub przepuścić przez maszynkę do mięsa z grubym sitkiem. Dodać sól, pieprz, zmielony czosnek i zimną wodę. Całość dokładnie wymieszać, aby przyprawy równomiernie się rozłożyły.

Naturalną osłonkę umyć i napełnić mieszanką mięsną, formując kiełbaski. Układa się je na blasze, nakłuwa kilkakrotnie cienką igłą i piecze w piekarniku w temperaturze 170–180 stopni do całkowitego upieczenia. Czas pieczenia zależy od grubości kiełbasek. Mięso w środku musi być całkowicie upieczone, a jego temperatura powinna osiągnąć co najmniej 71 stopni. Kiełbasę podaje się na gorąco lub schłodzoną, pokrojoną w plasterki.

3. Pierogi z domowym twarogiem

Składniki na ciasto:

400 g mąki;

200 ml ciepłej wody;

1 jajko;

szczypta soli;

1 łyżka oleju.

Na nadzienie:

400 g domowego twarogu;

1 jajko;

2 łyżki stołowe cukru;

szczypta soli.

Przygotowanie:

W misce wymieszać mąkę, jajko, wodę, sól i olej. Zagnieść miękkie, elastyczne ciasto i odstawić je na około 20–30 minut pod ściereczką.

Aby przygotować nadzienie, twaróg rozciera się z jajkiem, cukrem i szczyptą soli. Ciasto rozwałkowuje się na cienki placek, wycina się kółeczka i na środek każdego z nich nakłada się odrobinę twarogowej masy. Brzegi dokładnie skleja się, aby nadzienie nie wyciekło podczas gotowania. Pierogi wrzuca się do osolonej, wrzącej wody. Gdy wypłyną na powierzchnię, gotuje się je jeszcze przez około 3–4 minuty. Podaje się je ze śmietaną lub roztopionym masłem.

4. Naleśniki z twarogiem

Składniki:

500 ml mleka;

2 jajka;

200 g mąki;

1 łyżka stołowa cukru;

szczypta soli;

2 łyżki oleju.

Na nadzienie:

400 g twarogu domowego;

1 jajko;

2 łyżki stołowe cukru;

cukier waniliowy według uznania.

Przygotowanie:

Jajka ubijamy z cukrem i solą, dodajemy mleko i stopniowo wsypujemy mąkę. Ciasto mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji, wlewamy olej i odstawiamy na 10–15 minut.

Na rozgrzanej patelni smażyć cienkie naleśniki z obu stron. Na nadzienie wymieszać twaróg z jajkiem i cukrem. Na każdy naleśnik nałożyć odrobinę masy twarogowej, zawinąć brzegi i zwinąć naleśnik.

Gotowe naleśniki można podawać od razu lub ułożyć w formie, posmarować masłem i piec przez 15–20 minut w piekarniku. Szczególnie smaczne są podane ze śmietaną.

5. Ukraińskie verguny

Składniki:

400 g mąki;

2 jajka;

100 ml śmietany;

2 łyżki stołowe cukru;

1 łyżka stołowa wódki lub octu;

szczypta soli;

olej do smażenia;

cukier puder.

Sposób przygotowania:

Jajka ubijamy z cukrem, dodajemy śmietanę, sól oraz wódkę lub ocet. Stopniowo wsypujemy mąkę i wyrabiamy gęste, ale elastyczne ciasto. Odstawiamy je na 15–20 minut, a następnie cienko rozwałkowujemy.

Ciasto kroimy na paski, na środku każdego z nich wykonujemy niewielkie nacięcie i przeciągamy przez nie jeden brzeg. W ten sposób powstaje charakterystyczny skręcony kształt vergunów.

Wyroby smaży się na dobrze rozgrzanym oleju na złoty kolor z obu stron. Następnie układa się je na papierowym ręczniku, aby usunąć nadmiar tłuszczu, i posypuje cukrem pudrem. Verguny świetnie smakują z herbatą lub kompotem.

6. Jajecznica ze słoniną i cebulą

Składniki:

5–6 jajek;

150 g słoniny;

1 cebula;

sól i czarny pieprz;

zielona cebula do podania.

Przygotowanie:

Smalec pokroić na małe kawałki i wyłożyć na rozgrzaną patelnię. Smażyć, aż zacznie wydzielać tłuszcz i nabierze złocistego koloru. Następnie dodać pokrojoną cebulę i smażyć do miękkości.

Ostrożnie wbija się jajka na patelnię, starając się zachować całe żółtka. Dodaje się sól i pieprz, przykrywa pokrywką i smaży na małym ogniu do uzyskania pożądanej konsystencji. Przed podaniem posypujemy zieloną cebulką. Takie danie tradycyjnie dobrze komponuje się z chlebem żytnim.

Kiedy rozpoczyna się post bożonarodzeniowy w 2026 roku

W 2026 roku, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, post bożonarodzeniowy rozpocznie się 15 listopada i potrwa do 24 grudnia włącznie. Jest to 40 dni przygotowań do Bożego Narodzenia, które na Ukrainie zgodnie z nowym kalendarzem obchodzi się 25 grudnia.

W tym okresie wierni tradycyjnie powstrzymują się od spożywania mięsa, produktów mlecznych i jaj. Jednocześnie zasady żywieniowe przewidują pewne odstępstwa w poszczególnych dniach. Mogą się one różnić w zależności od tradycji kościelnej, a także stanu zdrowia danej osoby. Dlatego konkretnych ograniczeń należy przestrzegać zgodnie z wytycznymi swojego kościoła.

Należy pamiętać, że nie wszystkie ukraińskie wspólnoty stosują nowy kalendarz. Ci, którzy nadal żyją według kalendarza juliańskiego, rozpoczną post bożonarodzeniowy 28 listopada, a zakończą go 6 stycznia 2027 roku. Dla chrześcijan Piłipówka to przede wszystkim czas przygotowań do jednego z największych świąt w roku. A piłipowskie zagowiny pozostają przypomnieniem dawnej ukraińskiej tradycji gromadzenia się w gronie rodziny, dzielenia się poczęstunkiem i wspólnego powitania początku zimowego okresu świątecznego.

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