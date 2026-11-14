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Свято 14 листопада 2026 — Пилипівські заговини: традиції, звичаї та шість рецептів

Єлизавета Баздирєва 14 Листопада 2026 07:45
Свято 14 листопада 2026 — Пилипівські заговини: традиції, звичаї та шість рецептів

14 листопада в Україні відзначають Пилипівські заговини — останній день перед початком Різдвяного посту. За народною традицією, цього дня родини збиралися за щедрим столом, пригощали одне одного м’ясними стравами, яйцями та молочними продуктами. Уже з 15 листопада віряни, які дотримуються нового церковного календаря, розпочинають 40-денну Пилипівку — час духовної підготовки до Різдва Христового.

 

Пилипівські заговини — це народна назва останнього дня перед Різдвяним постом. Слово «заговини» походить від звичаю востаннє перед постом їсти скоромні страви. До них належать продукти тваринного походження: м’ясо, молоко, сир, яйця та страви, приготовані з них. Назва «Пилипівські» пов’язана з апостолом Пилипом. За новим церковним календарем його пам’ять вшановують 14 листопада. Наступного дня починається Різдвяний піст, який у народі називають Пилипівкою. Тому заговини припадають саме на день пам’яті апостола.

14 листопада в Україні відзначають Пилипівські заговини

 

Це не окреме велике церковне свято, а народний звичай, який склався навколо початку посту. Для українців він мав не лише релігійне, а й родинне значення. Люди збиралися разом, вечеряли, спілкувалися та проводжали час перед тривалим періодом обмежень у їжі.

Як з’явився Різдвяний піст

Традиція готуватися до Різдва через піст виникла ще в перші століття християнства. Спочатку правила й тривалість такого посту відрізнялися в різних церковних громадах. Десь віряни утримувалися від певної їжі лише кілька днів, а десь піст тривав довше.

Як з’явився Різдвяний піст

 

На Сході згадки про Різдвяний піст датують щонайменше VIII століттям. Згодом він поступово поширився серед християнських громад і став частиною церковного життя. Остаточно сорокаденну тривалість посту для багатьох церков закріпив Константинопольський собор 1166 року. Саме з цим періодом пов’язують і традицію починати Пилипівку після дня пам’яті апостола Пилипа.

Як з’явився Різдвяний піст

 

В українських землях цей піст також має давню історію. Його називали Пилипівкою або Пилипівським постом. Київський митрополит Георгій згадував його у своєму церковному уставі ще в XI столітті. Тоді правила були суворішими, ніж сьогодні: зокрема, обмежували вживання м’яса та молока, а в окремі дні дозволяли їсти рибу. Головна мета посту — не просто змінити харчування. Для вірян це час молитви, стриманості та внутрішньої підготовки до Різдва. Церква закликає в цей період більше уваги приділяти духовному життю, допомагати іншим, уникати сварок і поганих вчинків.

Чому цього дня накривають щедрий стіл

У народній традиції Пилипівські заговини були останньою нагодою перед постом скуштувати звичні м’ясні та молочні страви. Тому господині готували ситну вечерю, а на столі збиралися різноманітні частування. Це могли бути м’ясо, ковбаси, сало, яйця, сир, сметана, молочні страви та домашня випічка. Заговини не обмежувалися лише їжею. Люди намагалися провести цей вечір у родинному колі або запросити до себе близьких. Одружені діти навідували батьків, а ті, хто жив сам, могли вечеряти із сусідами. У деяких місцевостях вважали важливим не залишатися цього дня наодинці.

Пилипівські заговини

 

На Слобожанщині, зокрема, влаштовували так звані «складки» — вечорниці, на які збиралися дівчата й хлопці. Молодь готувала частування одне для одного. Дівчата пригощали хлопців чаєм, млинцями, горіхами та яєчнею, а парубки приносили солодощі, пряники й напої. Іноді на такі зустрічі навіть наймали музик. У різних регіонах звичаї могли відрізнятися, але спільною залишалася ідея провести останній вечір перед постом разом із рідними та знайомими. Це була нагода поспілкуватися, повеселитися й побути в товаристві перед більш стриманим періодом.

Що змінювалося в житті українців із початком Пилипівки

Після заговин починався Різдвяний піст, і звичне меню поступово змінювалося. На столах з’являлися пісний борщ, юшка, куліш, каші, гриби, овочі та страви з бобових. Готували також голубці, вареники з картоплею або кислою капустою, пампушки та сушені фрукти. У деякі дні церковні правила дозволяли їсти рибу й додавати до страв олію.

Пилипівські заговини

 

Пилипівка впливала не лише на харчування. Оскільки до Різдва залишалося близько шести тижнів, українці починали поступово готувати оселі до зимових свят. Прибирали й прикрашали хати, діставали вишиті рушники, готували святковий одяг та речі для майбутніх колядувань. У деяких місцевостях заздалегідь ладнали костюми для різдвяних обрядових дійств.

Пилипівські заговини

 

Водночас молодіжні вечорниці не припинялися повністю. Дівчата збиралися в когось удома, разом пряли, вишивали та виконували іншу роботу. Такі зустрічі називали досвітками, адже вони могли тривати до самого ранку. Це був не лише спосіб провести час, а й можливість навчитися рукоділля та підготувати речі до майбутнього весілля.

Пилипівські заговини

 

Із Пилипівкою також пов’язували традицію завершувати весільний сезон. У народі вважали, що під час посту весіль не справляють, тому родини намагалися провести заручини й весільні урочистості до його початку. Звідси походить і народний вислів «Пилип не до всіх прилип» — так жартували про тих, хто не встиг знайти пару або одружитися до посту.

6 рецептів традиційних українських страв

1. Печеня зі свининою та картоплею

Печеня зі свининою та картоплею

 

Інгредієнти:

  • 700 г свинини;

  • 7–8 картоплин;

  • 2 цибулини;

  • 1 морква;

  • 2 зубчики часнику;

  • 2–3 столові ложки олії;

  • сіль, перець і лавровий лист;

  • 200 мл води або бульйону.

Приготування:

Свинину нарізають невеликими шматочками, солять і перчать. На сковороді обсмажують м’ясо до рум’яної скоринки. Окремо пасерують цибулю з морквою, а картоплю нарізають великими шматками.

У горщик або глибоку форму викладають м’ясо, картоплю та овочі. Додають подрібнений часник, лавровий лист і трохи бульйону. Накривають кришкою або фольгою та ставлять у духовку приблизно на годину-півтори за температури 180 градусів. Готову печеню подають гарячою, посипавши свіжою зеленню.

2. Домашня ковбаса

Домашня ковбаса

 

Інгредієнти:

  • 1 кг свинини;

  • 200 г сала;

  • 4–5 зубчиків часнику;

  • 1 чайна ложка солі;

  • чорний перець;

  • 100 мл холодної води;

  • натуральна свиняча оболонка.

Приготування:

М’ясо та сало нарізають дрібними шматочками або пропускають через м’ясорубку з великою решіткою. Додають сіль, перець, подрібнений часник і холодну воду. Усе ретельно перемішують, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Натуральну оболонку промивають і наповнюють м’ясною сумішшю, формуючи ковбаски. Їх викладають на деко, роблять кілька проколів тонкою голкою та запікають у духовці за температури 170–180 градусів до повної готовності. Час залежить від товщини ковбасок. Усередині м’ясо має повністю приготуватися, а його температура — досягти щонайменше 71 градуса. Подають ковбасу гарячою або охолодженою, нарізавши кружальцями.

3. Вареники з домашнім сиром

Вареники з домашнім сиром

 

Інгредієнти для тіста:

  • 400 г борошна;

  • 200 мл теплої води;

  • 1 яйце;

  • дрібка солі;

  • 1 столова ложка олії.

Для начинки:

  • 400 г домашнього сиру;

  • 1 яйце;

  • 2 столові ложки цукру;

  • дрібка солі.

Приготування:

У мисці змішують борошно, яйце, воду, сіль та олію. Замішують м’яке еластичне тісто й залишають його приблизно на 20–30 хвилин під рушником.

Для начинки сир розтирають із яйцем, цукром і дрібкою солі. Тісто тонко розкачують, вирізають кружальця та викладають у центр кожного трохи сирної маси. Краї ретельно заліплюють, щоб начинка не витікала під час варіння. Вареники опускають у підсолену киплячу воду. Після того як вони спливуть, варять ще приблизно 3–4 хвилини. Подають зі сметаною або розтопленим вершковим маслом.

4. Налисники з сиром

Налисники з сиром

 

Інгредієнти:

  • 500 мл молока;

  • 2 яйця;

  • 200 г борошна;

  • 1 столова ложка цукру;

  • дрібка солі;

  • 2 столові ложки олії.

Для начинки:

  • 400 г домашнього сиру;

  • 1 яйце;

  • 2 столові ложки цукру;

  • ванільний цукор за бажанням.

Приготування:

Яйця збивають із цукром і сіллю, додають молоко та поступово всипають борошно. Тісто перемішують до однорідності, вливають олію й залишають на 10–15 хвилин.

На розігрітій сковороді випікають тонкі млинці з обох боків. Для начинки сир змішують із яйцем і цукром. На кожен млинець викладають трохи сирної маси, загортають краї та скручують налисник.

Готові налисники можна подавати одразу або скласти у форму, змастити вершковим маслом і запекти 15–20 хвилин у духовці. Особливо смачно подавати їх зі сметаною.

5. Українські вергуни

Українські вергуни

 

Інгредієнти:

  • 400 г борошна;

  • 2 яйця;

  • 100 мл сметани;

  • 2 столові ложки цукру;

  • 1 столова ложка горілки або оцту;

  • дрібка солі;

  • олія для смаження;

  • цукрова пудра.

Приготування:

Яйця збивають із цукром, додають сметану, сіль і горілку або оцет. Поступово всипають борошно та замішують щільне, але еластичне тісто. Його залишають на 15–20 хвилин, після чого тонко розкачують.

Тісто нарізають смужками, посередині кожної роблять невеликий надріз і протягують через нього один край. Так утворюється характерна закручена форма вергунів.

Вироби обсмажують у добре розігрітій олії до золотистого кольору з обох боків. Потім викладають на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і посипають цукровою пудрою. Вергуни добре смакують із чаєм або узваром.

6. Яєчня із салом та цибулею

Яєчня із салом та цибулею
 

Інгредієнти:

  • 5–6 яєць;

  • 150 г сала;

  • 1 цибулина;

  • сіль і чорний перець;

  • зелена цибуля для подачі.

Приготування:

Сало нарізають невеликими шматочками та викладають на розігріту сковороду. Обсмажують, поки воно не пустить жир і не стане золотистим. Потім додають нарізану цибулю та готують до м’якості.

У сковороду обережно розбивають яйця, намагаючись зберегти жовтки цілими. Додають сіль і перець, накривають кришкою та готують на невеликому вогні до бажаної консистенції. Перед подачею посипають зеленою цибулею. Таку страву традиційно добре доповнює житній хліб.

Коли починається Різдвяний піст у 2026 році

У 2026 році за новоюліанським календарем Різдвяний піст розпочинається 15 листопада і триватиме до 24 грудня включно. Це 40 днів підготовки до Різдва Христового, яке в Україні за новим календарем відзначають 25 грудня.

Коли починається Різдвяний піст у 2026 році

 

Упродовж цього часу віряни традиційно відмовляються від м’яса, молочних продуктів та яєць. Водночас правила харчування передбачають певні послаблення в окремі дні. Вони можуть відрізнятися залежно від церковної традиції, а також стану здоров’я людини. Тому конкретних обмежень варто дотримуватися відповідно до настанов своєї церкви.

Коли починається Різдвяний піст у 2026 році

 

Важливо пам’ятати, що не всі українські громади користуються новим календарем. Ті, хто продовжує жити за юліанським стилем, розпочнуть Різдвяний піст 28 листопада, а завершать 6 січня 2027 року. Для християн Пилипівка — це насамперед час підготовки до одного з найбільших свят року. А Пилипівські заговини залишаються нагадуванням про давню українську традицію збиратися родиною, ділитися частуваннями й разом зустрічати початок зимового святкового періоду.

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