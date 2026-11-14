14 листопада в Україні відзначають Пилипівські заговини — останній день перед початком Різдвяного посту. За народною традицією, цього дня родини збиралися за щедрим столом, пригощали одне одного м’ясними стравами, яйцями та молочними продуктами. Уже з 15 листопада віряни, які дотримуються нового церковного календаря, розпочинають 40-денну Пилипівку — час духовної підготовки до Різдва Христового.

Пилипівські заговини — це народна назва останнього дня перед Різдвяним постом. Слово «заговини» походить від звичаю востаннє перед постом їсти скоромні страви. До них належать продукти тваринного походження: м’ясо, молоко, сир, яйця та страви, приготовані з них. Назва «Пилипівські» пов’язана з апостолом Пилипом. За новим церковним календарем його пам’ять вшановують 14 листопада. Наступного дня починається Різдвяний піст, який у народі називають Пилипівкою. Тому заговини припадають саме на день пам’яті апостола.

Це не окреме велике церковне свято, а народний звичай, який склався навколо початку посту. Для українців він мав не лише релігійне, а й родинне значення. Люди збиралися разом, вечеряли, спілкувалися та проводжали час перед тривалим періодом обмежень у їжі.

Як з’явився Різдвяний піст

Традиція готуватися до Різдва через піст виникла ще в перші століття християнства. Спочатку правила й тривалість такого посту відрізнялися в різних церковних громадах. Десь віряни утримувалися від певної їжі лише кілька днів, а десь піст тривав довше.

На Сході згадки про Різдвяний піст датують щонайменше VIII століттям. Згодом він поступово поширився серед християнських громад і став частиною церковного життя. Остаточно сорокаденну тривалість посту для багатьох церков закріпив Константинопольський собор 1166 року. Саме з цим періодом пов’язують і традицію починати Пилипівку після дня пам’яті апостола Пилипа.

В українських землях цей піст також має давню історію. Його називали Пилипівкою або Пилипівським постом. Київський митрополит Георгій згадував його у своєму церковному уставі ще в XI столітті. Тоді правила були суворішими, ніж сьогодні: зокрема, обмежували вживання м’яса та молока, а в окремі дні дозволяли їсти рибу. Головна мета посту — не просто змінити харчування. Для вірян це час молитви, стриманості та внутрішньої підготовки до Різдва. Церква закликає в цей період більше уваги приділяти духовному життю, допомагати іншим, уникати сварок і поганих вчинків.

Чому цього дня накривають щедрий стіл

У народній традиції Пилипівські заговини були останньою нагодою перед постом скуштувати звичні м’ясні та молочні страви. Тому господині готували ситну вечерю, а на столі збиралися різноманітні частування. Це могли бути м’ясо, ковбаси, сало, яйця, сир, сметана, молочні страви та домашня випічка. Заговини не обмежувалися лише їжею. Люди намагалися провести цей вечір у родинному колі або запросити до себе близьких. Одружені діти навідували батьків, а ті, хто жив сам, могли вечеряти із сусідами. У деяких місцевостях вважали важливим не залишатися цього дня наодинці.

На Слобожанщині, зокрема, влаштовували так звані «складки» — вечорниці, на які збиралися дівчата й хлопці. Молодь готувала частування одне для одного. Дівчата пригощали хлопців чаєм, млинцями, горіхами та яєчнею, а парубки приносили солодощі, пряники й напої. Іноді на такі зустрічі навіть наймали музик. У різних регіонах звичаї могли відрізнятися, але спільною залишалася ідея провести останній вечір перед постом разом із рідними та знайомими. Це була нагода поспілкуватися, повеселитися й побути в товаристві перед більш стриманим періодом.

Що змінювалося в житті українців із початком Пилипівки

Після заговин починався Різдвяний піст, і звичне меню поступово змінювалося. На столах з’являлися пісний борщ, юшка, куліш, каші, гриби, овочі та страви з бобових. Готували також голубці, вареники з картоплею або кислою капустою, пампушки та сушені фрукти. У деякі дні церковні правила дозволяли їсти рибу й додавати до страв олію.

Пилипівка впливала не лише на харчування. Оскільки до Різдва залишалося близько шести тижнів, українці починали поступово готувати оселі до зимових свят. Прибирали й прикрашали хати, діставали вишиті рушники, готували святковий одяг та речі для майбутніх колядувань. У деяких місцевостях заздалегідь ладнали костюми для різдвяних обрядових дійств.

Водночас молодіжні вечорниці не припинялися повністю. Дівчата збиралися в когось удома, разом пряли, вишивали та виконували іншу роботу. Такі зустрічі називали досвітками, адже вони могли тривати до самого ранку. Це був не лише спосіб провести час, а й можливість навчитися рукоділля та підготувати речі до майбутнього весілля.

Із Пилипівкою також пов’язували традицію завершувати весільний сезон. У народі вважали, що під час посту весіль не справляють, тому родини намагалися провести заручини й весільні урочистості до його початку. Звідси походить і народний вислів «Пилип не до всіх прилип» — так жартували про тих, хто не встиг знайти пару або одружитися до посту.

6 рецептів традиційних українських страв

1. Печеня зі свининою та картоплею

Інгредієнти:

700 г свинини;

7–8 картоплин;

2 цибулини;

1 морква;

2 зубчики часнику;

2–3 столові ложки олії;

сіль, перець і лавровий лист;

200 мл води або бульйону.

Приготування:

Свинину нарізають невеликими шматочками, солять і перчать. На сковороді обсмажують м’ясо до рум’яної скоринки. Окремо пасерують цибулю з морквою, а картоплю нарізають великими шматками.

У горщик або глибоку форму викладають м’ясо, картоплю та овочі. Додають подрібнений часник, лавровий лист і трохи бульйону. Накривають кришкою або фольгою та ставлять у духовку приблизно на годину-півтори за температури 180 градусів. Готову печеню подають гарячою, посипавши свіжою зеленню.

2. Домашня ковбаса

Інгредієнти:

1 кг свинини;

200 г сала;

4–5 зубчиків часнику;

1 чайна ложка солі;

чорний перець;

100 мл холодної води;

натуральна свиняча оболонка.

Приготування:

М’ясо та сало нарізають дрібними шматочками або пропускають через м’ясорубку з великою решіткою. Додають сіль, перець, подрібнений часник і холодну воду. Усе ретельно перемішують, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Натуральну оболонку промивають і наповнюють м’ясною сумішшю, формуючи ковбаски. Їх викладають на деко, роблять кілька проколів тонкою голкою та запікають у духовці за температури 170–180 градусів до повної готовності. Час залежить від товщини ковбасок. Усередині м’ясо має повністю приготуватися, а його температура — досягти щонайменше 71 градуса. Подають ковбасу гарячою або охолодженою, нарізавши кружальцями.

3. Вареники з домашнім сиром

Інгредієнти для тіста:

400 г борошна;

200 мл теплої води;

1 яйце;

дрібка солі;

1 столова ложка олії.

Для начинки:

400 г домашнього сиру;

1 яйце;

2 столові ложки цукру;

дрібка солі.

Приготування:

У мисці змішують борошно, яйце, воду, сіль та олію. Замішують м’яке еластичне тісто й залишають його приблизно на 20–30 хвилин під рушником.

Для начинки сир розтирають із яйцем, цукром і дрібкою солі. Тісто тонко розкачують, вирізають кружальця та викладають у центр кожного трохи сирної маси. Краї ретельно заліплюють, щоб начинка не витікала під час варіння. Вареники опускають у підсолену киплячу воду. Після того як вони спливуть, варять ще приблизно 3–4 хвилини. Подають зі сметаною або розтопленим вершковим маслом.

4. Налисники з сиром

Інгредієнти:

500 мл молока;

2 яйця;

200 г борошна;

1 столова ложка цукру;

дрібка солі;

2 столові ложки олії.

Для начинки:

400 г домашнього сиру;

1 яйце;

2 столові ложки цукру;

ванільний цукор за бажанням.

Приготування:

Яйця збивають із цукром і сіллю, додають молоко та поступово всипають борошно. Тісто перемішують до однорідності, вливають олію й залишають на 10–15 хвилин.

На розігрітій сковороді випікають тонкі млинці з обох боків. Для начинки сир змішують із яйцем і цукром. На кожен млинець викладають трохи сирної маси, загортають краї та скручують налисник.

Готові налисники можна подавати одразу або скласти у форму, змастити вершковим маслом і запекти 15–20 хвилин у духовці. Особливо смачно подавати їх зі сметаною.

5. Українські вергуни

Інгредієнти:

400 г борошна;

2 яйця;

100 мл сметани;

2 столові ложки цукру;

1 столова ложка горілки або оцту;

дрібка солі;

олія для смаження;

цукрова пудра.

Приготування:

Яйця збивають із цукром, додають сметану, сіль і горілку або оцет. Поступово всипають борошно та замішують щільне, але еластичне тісто. Його залишають на 15–20 хвилин, після чого тонко розкачують.

Тісто нарізають смужками, посередині кожної роблять невеликий надріз і протягують через нього один край. Так утворюється характерна закручена форма вергунів.

Вироби обсмажують у добре розігрітій олії до золотистого кольору з обох боків. Потім викладають на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир, і посипають цукровою пудрою. Вергуни добре смакують із чаєм або узваром.

6. Яєчня із салом та цибулею

Інгредієнти:

5–6 яєць;

150 г сала;

1 цибулина;

сіль і чорний перець;

зелена цибуля для подачі.

Приготування:

Сало нарізають невеликими шматочками та викладають на розігріту сковороду. Обсмажують, поки воно не пустить жир і не стане золотистим. Потім додають нарізану цибулю та готують до м’якості.

У сковороду обережно розбивають яйця, намагаючись зберегти жовтки цілими. Додають сіль і перець, накривають кришкою та готують на невеликому вогні до бажаної консистенції. Перед подачею посипають зеленою цибулею. Таку страву традиційно добре доповнює житній хліб.

Коли починається Різдвяний піст у 2026 році

У 2026 році за новоюліанським календарем Різдвяний піст розпочинається 15 листопада і триватиме до 24 грудня включно. Це 40 днів підготовки до Різдва Христового, яке в Україні за новим календарем відзначають 25 грудня.

Упродовж цього часу віряни традиційно відмовляються від м’яса, молочних продуктів та яєць. Водночас правила харчування передбачають певні послаблення в окремі дні. Вони можуть відрізнятися залежно від церковної традиції, а також стану здоров’я людини. Тому конкретних обмежень варто дотримуватися відповідно до настанов своєї церкви.

Важливо пам’ятати, що не всі українські громади користуються новим календарем. Ті, хто продовжує жити за юліанським стилем, розпочнуть Різдвяний піст 28 листопада, а завершать 6 січня 2027 року. Для християн Пилипівка — це насамперед час підготовки до одного з найбільших свят року. А Пилипівські заговини залишаються нагадуванням про давню українську традицію збиратися родиною, ділитися частуваннями й разом зустрічати початок зимового святкового періоду.

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