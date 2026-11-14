14 ноября в Украине отмечают Пилиповские заговины — последний день перед началом Рождественского поста. По народной традиции в этот день семьи собирались за щедрым столом, угощали друг друга мясными блюдами, яйцами и молочными продуктами. Уже с 15 ноября верующие, следующие новому церковному календарю, начинают 40-дневную Пилипивку — время духовной подготовки к Рождеству Христовому.

Пилиповские заговины — это народное название последнего дня перед Рождественским постом. Слово «заговины» происходит от обычая в последний раз перед постом есть скоромные блюда. К ним относятся продукты животного происхождения: мясо, молоко, творог, яйца и блюда, приготовленные из них. Название «Филипповские» связано с апостолом Филиппом. По новому церковному календарю его память чтят 14 ноября. На следующий день начинается Рождественский пост, который в народе называют Филипповкой. Поэтому заговины приходятся именно на день памяти апостола.

Это не отдельный большой церковный праздник, а народный обычай, сложившийся вокруг начала поста. Для украинцев он имел не только религиозное, но и семейное значение. Люди собирались вместе, ужинали, общались и проводили время перед длительным периодом ограничений в еде.

Как появился Рождественский пост

Традиция готовиться к Рождеству посредством поста возникла еще в первые века христианства. Сначала правила и продолжительность такого поста различались в разных церковных общинах. Где-то верующие воздерживались от определённой пищи лишь несколько дней, а где-то пост длился дольше.

На Востоке упоминания о Рождественском посте датируются по крайней мере VIII веком. Впоследствии он постепенно распространился среди христианских общин и стал частью церковной жизни. Окончательно сорокадневную продолжительность поста для многих церквей закрепил Константинопольский собор 1166 года. Именно с этим периодом связывают и традицию начинать Филипповку после дня памяти апостола Филиппа.

На украинских землях этот пост также имеет давнюю историю. Его называли Филипповкой или Филипповским постом. Киевский митрополит Георгий упоминал его в своем церковном уставе еще в XI веке. Тогда правила были более строгими, чем сегодня: в частности, ограничивали употребление мяса и молока, а в отдельные дни разрешали есть рыбу. Главная цель поста — не просто изменить питание. Для верующих это время молитвы, воздержания и внутренней подготовки к Рождеству. Церковь призывает в этот период уделять больше внимания духовной жизни, помогать другим, избегать ссор и плохих поступков.

Почему в этот день накрывают щедрый стол

В народной традиции Филипповские заговины были последней возможностью перед постом отведать привычные мясные и молочные блюда. Поэтому хозяйки готовили сытный ужин, а на столе собирались разнообразные угощения. Это могли быть мясо, колбасы, сало, яйца, творог, сметана, молочные блюда и домашняя выпечка. Заговины не ограничивались только едой. Люди старались провести этот вечер в кругу семьи или пригласить к себе близких. Женатые дети навещали родителей, а те, кто жил один, могли ужинать с соседями. В некоторых местностях считалось важным не оставаться в этот день в одиночестве.

На Слобожанщине, в частности, устраивали так называемые «складки» — вечерницы, на которые собирались девушки и юноши. Молодёжь готовила угощения друг для друга. Девушки угощали парней чаем, блинами, орехами и яичницей, а парни приносили сладости, пряники и напитки. Иногда на такие встречи даже нанимали музыкантов. В разных регионах обычаи могли отличаться, но общей оставалась идея провести последний вечер перед постом вместе с родными и знакомыми. Это был повод пообщаться, повеселиться и побыть в компании перед более сдержанным периодом.

Что менялось в жизни украинцев с началом Пилиповки

После заговин начинался Рождественский пост, и привычное меню постепенно менялось. На столах появлялись постный борщ, юшка, кулеш, каши, грибы, овощи и блюда из бобовых. Готовили также голубцы, вареники с картофелем или кислой капустой, пампушки и сушеные фрукты. В некоторые дни церковные правила позволяли есть рыбу и добавлять в блюда растительное масло.

Пилиповка влияла не только на питание. Поскольку до Рождества оставалось около шести недель, украинцы начинали постепенно готовить дома к зимним праздникам. Убирали и украшали дома, доставали вышитые рушники, готовили праздничную одежду и вещи для предстоящих колядок. В некоторых местностях заранее готовили костюмы для рождественских обрядовых действ.

В то же время молодежные вечерницы не прекращались полностью. Девушки собирались у кого-нибудь дома, вместе пряли, вышивали и выполняли другую работу. Такие встречи называли досвитками, ведь они могли длиться до самого утра. Это был не только способ провести время, но и возможность научиться рукоделию и подготовить вещи к предстоящей свадьбе.

С Пилиповкой также связывали традицию завершать свадебный сезон. В народе считали, что во время поста свадьбы не устраивают, поэтому семьи старались провести помолвку и свадебные торжества до его начала. Отсюда происходит и народное выражение «Пилип не ко всем прилип» — так шутили о тех, кто не успел найти пару или жениться до поста.

6 рецептов традиционных украинских блюд

1. Жаркое со свининой и картофелем

Ингредиенты:

700 г свинины;

7–8 картофелин;

2 луковицы;

1 морковь;

2 зубчика чеснока;

2–3 столовые ложки растительного масла;

соль, перец и лавровый лист;

200 мл воды или бульона.

Приготовление:

Свинину нарезают небольшими кусочками, солят и перчат. На сковороде обжаривают мясо до румяной корочки. Отдельно пассируют лук с морковью, а картофель нарезают крупными кусками.

В горшок или глубокую форму выкладывают мясо, картофель и овощи. Добавляют измельченный чеснок, лавровый лист и немного бульона. Накрывают крышкой или фольгой и ставят в духовку примерно на час-полтора при температуре 180 градусов. Готовое жаркое подают горячим, посыпав свежей зеленью.

2. Домашняя колбаса

Ингредиенты:

1 кг свинины;

200 г сала;

4–5 зубчиков чеснока;

1 чайная ложка соли;

чёрный перец;

100 мл холодной воды;

натуральная свиная оболочка.

Приготовление:

Мясо и сало нарезают мелкими кусочками или пропускают через мясорубку с крупной решеткой. Добавляют соль, перец, измельченный чеснок и холодную воду. Всё тщательно перемешивают, чтобы специи равномерно распределились.

Натуральную оболочку промывают и наполняют мясной смесью, формируя колбаски. Их выкладывают на противень, делают несколько проколов тонкой иглой и запекают в духовке при температуре 170–180 градусов до полной готовности. Время зависит от толщины колбасок. Внутри мясо должно полностью прожариться, а его температура — достичь не менее 71 градуса. Подают колбасу горячей или охлажденной, нарезав кружочками.

3. Вареники с домашним творогом

Ингредиенты для теста:

400 г муки;

200 мл тёплой воды;

1 яйцо;

щепотка соли;

1 столовая ложка растительного масла.

Для начинки:

400 г творога;

1 яйцо;

2 столовые ложки сахара;

щепотка соли.

Приготовление:

В миске смешивают муку, яйцо, воду, соль и масло. Замешивают мягкое эластичное тесто и оставляют его примерно на 20–30 минут под полотенцем.

Для начинки творог растирают с яйцом, сахаром и щепоткой соли. Тесто тонко раскатывают, вырезают кружочки и выкладывают в центр каждого немного творожной массы. Края тщательно залепивают, чтобы начинка не вытекала во время варки. Вареники опускают в подсоленную кипящую воду. После того как они всплывут, варят ещё примерно 3–4 минуты. Подают со сметаной или растопленным сливочным маслом.

4. Блины с творогом

Ингредиенты:

500 мл молока;

2 яйца;

200 г муки;

1 столовая ложка сахара;

щепотка соли;

2 столовые ложки растительного масла.

Для начинки:

400 г творога;

1 яйцо;

2 столовые ложки сахара;

ванильный сахар по желанию.

Приготовление:

Яйца взбивают с сахаром и солью, добавляют молоко и постепенно всыпают муку. Тесто перемешивают до однородности, вливают масло и оставляют на 10–15 минут.

На разогретой сковороде выпекают тонкие блинчики с обеих сторон. Для начинки творог смешивают с яйцом и сахаром. На каждый блинчик выкладывают немного творожной массы, заворачивают края и скручивают налистник.

Готовые налистники можно подавать сразу или сложить в форму, смазать сливочным маслом и запечь 15–20 минут в духовке. Особенно вкусно подавать их со сметаной.

5. Украинские вергуны

Ингредиенты:

400 г муки;

2 яйца;

100 мл сметаны;

2 столовые ложки сахара;

1 столовая ложка водки или уксуса;

щепотка соли;

масло для жарки;

сахарная пудра.

Приготовление:

Яйца взбивают с сахаром, добавляют сметану, соль и водку или уксус. Постепенно всыпают муку и замешивают плотное, но эластичное тесто. Его оставляют на 15–20 минут, после чего тонко раскатывают.

Тесто нарезают полосками, посередине каждой делают небольшой надрез и продевают через него один край. Так образуется характерная закрученная форма вергунов.

Изделия обжаривают в хорошо разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон. Затем выкладывают на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир, и посыпают сахарной пудрой. Вергуны хорошо сочетаются с чаем или узваром.

6. Яичница с салом и луком

Ингредиенты:

5–6 яиц;

150 г сала;

1 луковица;

соль и черный перец;

зеленый лук для подачи.

Приготовление:

Сало нарезают небольшими кусочками и выкладывают на разогретую сковороду. Обжаривают, пока оно не пустит жир и не станет золотистым. Затем добавляют нарезанный лук и готовят до мягкости.

В сковороду осторожно разбивают яйца, стараясь сохранить желтки целыми. Добавляют соль и перец, накрывают крышкой и готовят на небольшом огне до желаемой консистенции. Перед подачей посыпают зеленым луком. Такое блюдо традиционно хорошо дополняет ржаной хлеб.

Когда начинается Рождественский пост в 2026 году

В 2026 году по новоюлианскому календарю Рождественский пост начинается 15 ноября и продлится до 24 декабря включительно. Это 40 дней подготовки к Рождеству Христовому, которое в Украине по новому календарю отмечают 25 декабря.

В течение этого времени верующие традиционно воздерживаются от мяса, молочных продуктов и яиц. В то же время правила питания предусматривают определенные послабления в отдельные дни. Они могут отличаться в зависимости от церковной традиции, а также состояния здоровья человека. Поэтому конкретных ограничений следует придерживаться в соответствии с указаниями своей церкви.

Важно помнить, что не все украинские общины пользуются новым календарем. Те, кто продолжает жить по юлианскому стилю, начнут Рождественский пост 28 ноября, а завершат 6 января 2027 года. Для христиан Филипповка — это прежде всего время подготовки к одному из самых больших праздников года. А Филипповские заговины остаются напоминанием о древней украинской традиции собираться всей семьёй, делиться угощениями и вместе встречать начало зимнего праздничного периода.

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