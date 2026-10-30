W Czortkowie odbędzie się proces 52-letniej kobiety oskarżonej o pobicie pracownicy kawiarni

52-letnia mieszkanka Czortkowa stanie przed sądem pod zarzutem pobicia pracownicy kawiarni. Wcześniej w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że kobieta, będąca krewną właścicieli lokalu, zaatakowała pracownicę z powodu spóźnienia do pracy.

Poszkodowana złożyła zawiadomienie na policji.

W związku z pobiciem i aktami przemocy – zgodnie z częścią 1 artykułu 126 Kodeksu karnego Ukrainy – śledczy z Chortkowskiego Rejonowego Zarządu Policji wszczęli postępowanie karne, następnie podejrzanej postawiono zarzut popełnienia tego przestępstwa, a akta sprawy przekazano do sądu. Kara przewidziana w tym artykule to grzywna w wysokości do pięćdziesięciu nieopodatkowanych minimalnych dochodów obywateli lub prace społeczne na okres do dwustu godzin, albo prace poprawcze na okres do jednego roku.

Do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych wpisano również informacje o rażącym naruszeniu przepisów prawa pracy – art. 172 Kodeksu karnego Ukrainy. Poszkodowana poinformowała bowiem, że mimo długotrwałej pracy u właścicieli kawiarni nie była oficjalnie zatrudniona.

W tej sprawie nadal toczy się dochodzenie przedprocesowe.

Źródło: Policja obwodu tarnopolskiego

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