У Чорткові судитимуть 52-річну жінку за побиття працівниці кав’ярні

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52-річна жителька Чорткова постане перед судом за обвинуваченням у побитті працівниці кав’ярні. Раніше в соцмережах повідомляли, що жінка, яка є родичкою власників закладу, напала на працівницю через запізнення на роботу.

Потерпіла звернулася із заявою до поліції.

За фактом побоїв та насильницьких дій – частина 1 статті 126 Кримінального кодексу України, дізнавачі Чортківського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження, відтак фігурантці було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального проступку та передано матеріали до суду. Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань також внесено відомості про грубе порушення законодавства про працю – стаття 172 Кримінального кодексу України. Адже потерпіла розповіла, що, працюючи тривалий час у власників кав’ярні, не була офіційно працевлаштована.

За даним фактом ще триває досудове розслідування.

Джерело: Поліція Тернопільської області

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