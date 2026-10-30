В Чорткове будут судить 52-летнюю женщину за избиение сотрудницы кафе

52-летняя жительница Чорткова предстанет перед судом по обвинению в избиении сотрудницы кафе. Ранее в соцсетях сообщалось, что женщина, являющаяся родственницей владельцев заведения, напала на сотрудницу из-за опоздания на работу.

Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

По факту побоев и насильственных действий — часть 1 статьи 126 Уголовного кодекса Украины — следователи Чортковского райуправления полиции возбудили уголовное дело, после чего фигурантке было сообщено о подозрении в совершении данного уголовного правонарушения, а материалы переданы в суд. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

В Единый реестр досудебных расследований также внесены сведения о грубом нарушении законодательства о труде – статья 172 Уголовного кодекса Украины. Ведь потерпевшая рассказала, что, работая длительное время у владельцев кафе, не была официально трудоустроена.

По данному факту продолжается досудебное расследование.

Источник: Полиция Тернопольской области

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