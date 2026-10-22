W Dnieprze sąd nałożył grzywnę na dwóch mężczyzn za wywieranie wpływu na przebieg egzaminu na prawo jazdy

Sąd Rejonowy Amur-Nizhniodniprowski w Dnieprze uznał Aleksandra Batrina oraz specjalistę terytorialnego centrum serwisowego Jewgienija Jaszcericyna za winnych nadużycia wpływu na podstawie części drugiej artykułu 369-2 Kodeksu karnego Ukrainy i nałożył na każdego z nich karę grzywny w wysokości 34 tysięcy hrywien.

Śledztwo wykazało, że w zamian za zgodę na „pomoc” w pomyślnym zdaniu praktycznego egzaminu na prawo jazdy oskarżeni zażądali od obywatelki 15 tysięcy hrywien, z czego część Jaszcericyn otrzymał na kartę bankową, a pozostałą kwotę w wysokości 13 tysięcy hrywien przekazano Batrinowi bezpośrednio po egzaminie.

Podczas rozprawy sądowej oskarżeni w pełni przyznali się do winy, a sąd uwzględnił ich szczerą skruchę, brak wcześniejszych wyroków skazujących, fakt przekazania przez Jaszcericyna kwoty 70 tysięcy hrywien na wsparcie jednostki wojskowej oraz fakt, że Batrin posiada orzeczenie o niepełnosprawności III grupy.

Źródło: Absolution Leaks.

W Chmielnickim mężczyzna otrzymał 18 tysięcy hrywien za obietnicę pomocy w zdaniu praktycznego egzaminu na prawo jazdy w centrum serwisowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Sąd uznał go za winnego uzyskania nielegalnej korzyści poprzez wywieranie wpływu na decyzje urzędników, jednak wyrok nie zawiera dowodów na to, że pracownicy centrum obsługi rzeczywiście byli zaangażowani w tę aferę.

Kierownik centrum obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obwodzie poltawskim mógł ukryć przed Narodową Agencją ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK) majątek wart miliony.

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