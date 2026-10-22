В Днепре суд оштрафовал двух мужчин за вмешательство в процесс сдачи экзамена на получение водительских прав

Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепра признал Александра Батрина и специалиста территориального сервисного центра Евгения Ящерицына виновными в злоупотреблении влиянием по части второй статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 34 тысяч гривен.

Следствие установило, что за согласие «помочь» в успешной сдаче практического экзамена по вождению автомобиля фигуранты вымогали у гражданки 15 тысяч гривен, часть из которых Ящерицин получил на банковскую карту, а остальную сумму в размере 13 тысяч гривен передали Батрину непосредственно после экзамена.

В ходе судебного заседания обвиняемые полностью признали свою вину, суд учел искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей, факт перечисления Ящерицыным 70 тысяч гривен на поддержку воинской части и наличие у Батрина инвалидности III группы.

Источник: Absolution Leaks.

В Хмельницком мужчина получил 18 тысяч гривен за обещание помочь сдать практический экзамен на водительские права в сервисном центре МВД. Суд признал его виновным в получении неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц, но приговор не содержит доказательств того, что сотрудники ТСЦ действительно были вовлечены в схему.

Руководитель сервисного центра МВД в Полтавской области мог скрыть миллионное состояние от НАПК.

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