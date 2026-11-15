Ukenergo wprowadziło do 3 etapów przerw w dostawach energii na 16 listopada

W poniedziałek, 16 listopada, w niektórych regionach Ukrainy przez całą dobę będą obowiązywały godzinowe przerwy w dostawach energii elektrycznej w zakresie od 1 do 3 stopni dla wszystkich kategorii odbiorców, a także harmonogramy ograniczeń mocy dla przemysłu.

„Pracownicy sektora energetycznego przez całą dobę naprawiają uszkodzone urządzenia i sieci, aby jak najszybciej przywrócić prąd do domów Ukraińców” – zaznaczyli w NEC „Ukrenergo”, wyjaśniając wprowadzenie ograniczeń skutkami wrogich ataków na system energetyczny. Aktualny harmonogram przerw w dostawach energii elektrycznej dla konkretnych adresów będzie publikowany na oficjalnych stronach regionalnych operatorów systemów dystrybucji.

Źródło: NEC „Ukrenergo”.

W niedzielę, 15 listopada 2026 r., w niektórych obwodach Ukrainy przez całą dobę obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej obejmujące od jednej do dwóch tur.

Rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu. W obu regionach wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. Energetycy przygotowują się do rozpoczęcia napraw, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.

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