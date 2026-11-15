В понедельник, 16 ноября, в отдельных регионах Украины в течение суток будут применяться почасовые отключения электроэнергии в объеме от 1 до 3 очередей для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

«Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев», — отметили в НЭК «Укрэнерго», объяснив введение ограничений последствиями вражеских атак на энергосистему. Актуальное расписание отключений для конкретных адресов будет публиковаться на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения.

Источник: НЭК «Укрэнерго».

В воскресенье, 15 ноября 2026 года, в части областей Украины в течение суток действовали графики почасовых отключений электроэнергии объемом от одной до двух очередей.

Российские войска атаковали энергетический объект, из-за чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества. В обоих регионах ввели аварийные отключения света. Энергетики готовятся приступить к ремонту, как только это позволит ситуация с безопасностью.

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