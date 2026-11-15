0:00 / 0:00

У понеділок, 16 листопада, в окремих регіонах України протягом усієї доби застосовуватимуть погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 3 черг для всіх категорій споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

«Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців», — зазначили в НЕК «Укренерго», пояснивши запровадження обмежень наслідками ворожих атак на енергосистему. Актуальний розклад знеструмлень для конкретних адрес публікуватимуть на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу.

Джерело: НЕК «Укренерго».

У неділю, 15 листопада 2026 року, у частині областей України протягом усієї доби діяли графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від однієї до двох черг.

Російські війська атакували енергетичний об’єкт, через що частина споживачів у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишилася без електрики. В обох регіонах запровадили аварійні відключення світла. Енергетики готуються розпочати ремонт, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Читай нас у