W Iwano-Frankiwsku wprowadzono kwarantannę z powodu wściekłej lisicy

W Iwano-Frankiwsku wprowadzono 60-dniową kwarantannę w dzielnicy Pasiczna po tym, jak na terenie przydomowym przy ulicy Galickiej 201 znaleziono zwłoki lisicy chorej na wściekliznę.

Według zastępcy burmistrza Rusłana Hajdy za strefę zagrożenia uznano całe miasto Iwano-Frankiwsk, wioski Uhryń i Kłuzów, a także przyległe tereny w promieniu 5 km. W celu zlokalizowania ogniska choroby weterynarze rozpoczęli badania i szczepienia zwierząt domowych, a na ulicy Galickiej zorganizowano codzienny mobilny punkt bezpłatnych szczepień psów i kotów.

Źródło: zastępca burmistrza Iwano-Frankiwska Rusłan Hajda.

Przypomnijmy, że w Ukrainie rośnie ryzyko wścieklizny w związku z konsekwencjami wojny.

11-letni chłopiec zmarł na wściekliznę po kontakcie z nietoperzem, który go nie ugryzł.

We Lwowie potwierdzono laboratoryjnie przypadek wścieklizny u kota, którego znaleziono w okolicy skrzyżowania ulic Włodzimierza Wielkiego i Krila. W związku z tym w mieście wprowadzone zostaną specjalne środki kwarantanny w promieniu 5 kilometrów. Mieszkańców, którzy mogli mieć kontakt z chorym zwierzęciem, wzywa się do zgłoszenia się po pomoc medyczną i poddania się szczepieniu. Zaleca się również szczepienie zwierząt domowych przeciwko wściekliźnie.

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