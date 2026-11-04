В Ивано-Франковске ввели карантин из-за бешенной лисы

В Ивано-Франковске ввели 60-дневный карантин в микрорайоне Пасечная после того, как на придомовой территории по улице Галицкой, 201 обнаружили труп лисы, заражённой бешенством.

По словам заместителя городского головы Руслана Гайды, зоной риска признаны весь Ивано-Франковск, села Угринов и Клузов, а также прилегающие угодья в радиусе 5 км. Для локализации очага заболевания ветеринары приступили к осмотрам и вакцинации домашних животных, а на улице Галицкой организовали ежедневный мобильный пункт бесплатной вакцинации собак и кошек.

Источник: заместитель городского головы Ивано-Франковска Руслан Гайда.

Напомним, что в Украине растёт риск бешенства из-за последствий войны.

11-летний мальчик умер от бешенства после контакта с летучей мышью без укуса.

Во Львове лабораторно подтвердили случай бешенства у кота, которого обнаружили в районе перекрестка улиц Владимира Великого и Криля. В связи с этим в городе введут специальные карантинные меры в пределах 5-километровой зоны. Жителей, которые могли контактировать с больным животным, призывают обратиться за медицинской помощью и пройти вакцинацию. Также рекомендуют прививать домашних питомцев от бешенства.

Читай нас в