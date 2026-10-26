WAKS obniżył kaucję posłanki Julii Tymoszenko 125-krotnie

W dniu 26 października Najwyższy Sąd Antykorupcyjny obniżył kaucję posłanki Julii Tymoszenko w sprawie dotyczącej domniemanego przekupstwa parlamentarzystów — z 33,28 mln hrywien do 266,24 tys. hrywien.

Obrona wnioskowała o obniżenie kwoty, argumentując, że Tymoszenko wywiązuje się z obowiązków procesowych, a ryzyko, na które powołuje się oskarżenie, zmniejszyło się.

Adwokaci zaznaczyli również, że kaucję wpłaciły inne osoby, które potrzebują tych środków na własne potrzeby.

Prokurator sprzeciwił się takiej decyzji, powołując się na możliwości finansowe posłanki. Według niego, zgodnie z oświadczeniem majątkowym, na jednym z jej kont znajduje się 46 mln hrywien.

Po obniżeniu kaucji sąd postanowił zwrócić poręczycielom środki wpłacone powyżej nowo ustalonej kwoty.

17 września Wyższy Sąd Antykorupcyjny kontynuował posiedzenie przygotowawcze w sprawie posłanki Julii Tymoszenko. Sąd rozpatruje materiały postępowania na etapie posiedzenia przygotowawczego.

Wysoki Sąd Antykorupcyjny przedłużył posiedzenie przygotowawcze w sprawie Julii Tymoszenko.

Artysta ludowy Ukrainy Anatolij Chostikow przypomniał historię swojego poznania z Julią Tymoszenko, która nieoczekiwanie zmieniła jego życie. Według aktora, po udzieleniu wsparcia ówczesnej premier podczas kryzysu politycznego to spotkanie ostatecznie doprowadziło go do uzyskania mandatu poselskiego w Radzie Miejskiej w Kijowie.

Czytaj nas na