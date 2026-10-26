ВАКС снизил залог для народного депутата Юлии Тимошенко в 125 раз

26 октября Высший антикоррупционный суд снизил сумму залога народному депутату Юлии Тимошенко по делу о предполагаемом подкупе парламентариев — с 33,28 млн грн до 266,24 тыс. грн.

Защита просила снизить сумму, аргументируя это тем, что Тимошенко выполняет процессуальные обязанности, а риски, на которые ссылается обвинение, уменьшились.

Также адвокаты отметили, что залог внесли другие люди, которым эти средства нужны для собственных нужд.

Прокурор возражал против такого решения, ссылаясь на финансовые возможности депутата. По его словам, согласно декларации, на одном из её счетов находится 46 млн грн.

После уменьшения залога суд постановил вернуть залогодателям средства, внесенные сверх новой установленной суммы.

17 сентября Высший антикоррупционный суд продолжил подготовительное заседание по делу народного депутата Юлии Тимошенко. Суд рассматривает материалы производства на этапе подготовительного заседания.

ВАКС продолжил подготовительное заседание по делу Юлии Тимошенко.

Народный артист Украины Анатолий Хостикоев вспомнил историю знакомства с Юлией Тимошенко, которая неожиданно изменила его жизнь. По словам актера, после поддержки тогдашнего премьер-министра во время политического кризиса эта встреча в конечном итоге привела его к депутатскому мандату в Киевском городском совете.

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