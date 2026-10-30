Film: W Połtawie kotka Circe została czworonożną pracownicą księgarni
W Połtawie bezdomna kotka Circe osiedliła się w lokalnej księgarni i stała się ulubienicą odwiedzających.
Zwierzę zostało znalezione na śmietniku przez przyjaciół pracowników księgarni, którzy postanowili je przygarnąć.
Kotka ma swoje własne miejsce do odpoczynku w pomieszczeniu służbowym, a każdego ranka wychodzi do sali sprzedaży wraz z otwarciem księgarni.
Circe uwielbia uwagę odwiedzających, bawi się z nimi, a nawet zapoznaje się z ich zwierzętami domowymi. Zdjęcia i filmy z tą puszystą pracownicą rozeszły się już w mediach społecznościowych.
Kotka posiada książeczkę weterynaryjną i niezbędne szczepienia. Jednocześnie, z powodu problemów z okiem, pozostaje pod opieką weterynarzy.
Źródło: Suspilne Poltawa
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