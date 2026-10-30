Film: W Połtawie kotka Circe została czworonożną pracownicą księgarni

W Połtawie bezdomna kotka Circe osiedliła się w lokalnej księgarni i stała się ulubienicą odwiedzających.

Zwierzę zostało znalezione na śmietniku przez przyjaciół pracowników księgarni, którzy postanowili je przygarnąć.

Kotka ma swoje własne miejsce do odpoczynku w pomieszczeniu służbowym, a każdego ranka wychodzi do sali sprzedaży wraz z otwarciem księgarni.

Circe uwielbia uwagę odwiedzających, bawi się z nimi, a nawet zapoznaje się z ich zwierzętami domowymi. Zdjęcia i filmy z tą puszystą pracownicą rozeszły się już w mediach społecznościowych.

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Kotka posiada książeczkę weterynaryjną i niezbędne szczepienia. Jednocześnie, z powodu problemów z okiem, pozostaje pod opieką weterynarzy.

Źródło: Suspilne Poltawa

W stolicy nie przeżyła kotka o imieniu Artemida, która odniosła ciężkie obrażenia w wyniku wrogiego ataku w nocy z 23 na 24 maja i przez trzy dni pozostawała pod gruzami zburzonego budynku. Pomimo wysiłków weterynarzy i wolontariuszy organizm wyczerpanego zwierzęcia nie zdołał poradzić sobie z odniesionymi oparzeniami i obrażeniami.

W brytyjskim miasteczku Somersham (hrabstwo Cambridgeshire) miało miejsce niezwykłe spotkanie, które rodzina Jilly Fretwell nazwała prawdziwym „cudem bożonarodzeniowym”.

Przypomnijmy, że w Odessie kot nauczył się uciekać do schronienia podczas alarmów.

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