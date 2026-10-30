Відео: У Полтаві кішка Цирцея стала чотирилапою працівницею книгарні

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У Полтаві безпритульна кішка Цирцея оселилася в місцевій книгарні та стала улюбленицею відвідувачів.

Тварину знайшли на смітнику друзі працівників закладу й вирішили прихистити.

Кішка має власне місце для відпочинку в службовому приміщенні, а щоранку виходить до торгової зали разом із відкриттям книгарні.

Цирцея любить увагу відвідувачів, грається з ними та навіть знайомиться з їхніми домашніми улюбленцями. Фото й відео з пухнастою працівницею вже поширилися в соцмережах.

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Кішка має ветеринарний паспорт і необхідні щеплення. Водночас через проблеми з оком вона перебуває під наглядом ветеринарів.

Джерело: Суспільне Полтава

У столиці не вижила кішка на ім'я Артеміда, яка зазнала важких травм внаслідок ворожої атаки у ніч на 24 травня і три дні перебувала під уламками зруйнованої будівлі. Попри зусилля ветеринарів та волонтерів, організм виснаженої тварини не впорався з отриманими опіками та ушкодженнями.

У британському містечку Сомершем (графство Кембриджшир) відбулася дивовижна зустріч, яку родина Джилі Фретвелл назвала справжнім «різдвяним чудом».

Нагадаємо, в Одесі кішка навчилася бігати в укриття під час тривог.

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