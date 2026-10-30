Відео: У Полтаві кішка Цирцея стала чотирилапою працівницею книгарні
У Полтаві безпритульна кішка Цирцея оселилася в місцевій книгарні та стала улюбленицею відвідувачів.
Тварину знайшли на смітнику друзі працівників закладу й вирішили прихистити.
Кішка має власне місце для відпочинку в службовому приміщенні, а щоранку виходить до торгової зали разом із відкриттям книгарні.
Цирцея любить увагу відвідувачів, грається з ними та навіть знайомиться з їхніми домашніми улюбленцями. Фото й відео з пухнастою працівницею вже поширилися в соцмережах.
Кішка має ветеринарний паспорт і необхідні щеплення. Водночас через проблеми з оком вона перебуває під наглядом ветеринарів.
Джерело: Суспільне Полтава
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