Видео: В Полтаве кошка Цирцея стала четвероногой сотрудницей книжного магазина

В Полтаве бездомная кошка Цирцея поселилась в местном книжном магазине и стала любимицей посетителей.

Животное нашли на свалке друзья сотрудников заведения и решили приютить.

У кошки есть собственное место для отдыха в служебном помещении, а каждое утро она выходит в торговый зал вместе с открытием книжного магазина.

Цирцея любит внимание посетителей, играет с ними и даже знакомится с их домашними питомцами. Фото и видео с пушистой сотрудницей уже распространились в соцсетях.

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У кошки есть ветеринарный паспорт и необходимые прививки. В то же время из-за проблем с глазом она находится под наблюдением ветеринаров.

Источник: «Суспильне Полтава»

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