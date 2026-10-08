Zdjęcie: rosyjski dron FPV uderzył w budynek Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej

Rosyjski dron FPV zaatakował budynek Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Bezzałogowiec uderzył w fasadę budynku, dokładnie w herb.

Po uderzeniu pojawiło się zadymienie, jednak nie doszło do pożaru. Nikt nie został poszkodowany.



O ataku poinformował szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Mychajło Semikin. Wcześniej Siły Powietrzne Ukrainy ostrzegały przed wrogimi bezzałogowcami nad Zaporożem.

Źródło: Mychajło Semikin

Po rosyjskim ataku na magazyn wydawnictwo „Ranok” pilnie dodrukowuje zniszczone podręczniki.

W Kijowie w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzone zostało centrum logistyczne wydawnictwa „Ranok”.

W Rosji cynicznie nazwano zmasowany atak na Ukrainę „uderzeniem odwetowym”.

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