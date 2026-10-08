Zdjęcie: rosyjski dron FPV uderzył w budynek Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej
Rosyjski dron FPV zaatakował budynek Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Bezzałogowiec uderzył w fasadę budynku, dokładnie w herb.
Po uderzeniu pojawiło się zadymienie, jednak nie doszło do pożaru. Nikt nie został poszkodowany.
O ataku poinformował szef Zaporoskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Mychajło Semikin. Wcześniej Siły Powietrzne Ukrainy ostrzegały przed wrogimi bezzałogowcami nad Zaporożem.
Źródło: Mychajło Semikin
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