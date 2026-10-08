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Фото: российский FPV-дрон попал в здание Запорожской областной государственной администрации

UA NEWS 08 Октября 2026 18:24
Фото: российский FPV-дрон попал в здание Запорожской областной государственной администрации

Российский FPV-дрон атаковал здание Запорожской областной военной администрации. Беспилотник попал в фасад здания, прямо в герб.

После удара возник задымление, однако пожара не произошло. Люди не пострадали.

Об атаке сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин. Ранее Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках над Запорожьем.

Источник: Михаил Семикин

После удара РФ по складу издательство «Ранок» в срочном порядке печатает уничтоженные учебники.

В Киеве в результате обстрела РФ поврежден логистический центр издательства «Ранок».

В России цинично назвали массированную атаку на Украину ударом возмездия.

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