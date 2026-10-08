Фото: российский FPV-дрон попал в здание Запорожской областной государственной администрации
Российский FPV-дрон атаковал здание Запорожской областной военной администрации. Беспилотник попал в фасад здания, прямо в герб.
После удара возник задымление, однако пожара не произошло. Люди не пострадали.
Об атаке сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин. Ранее Воздушные силы предупреждали о вражеских беспилотниках над Запорожьем.
Источник: Михаил Семикин
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