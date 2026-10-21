W obwodzie kaliningradzkim rozbił się rosyjski myśliwiec Su-30; są ranni

W obwodzie kaliningradzkim w Rosji rozbił się myśliwiec Su-30SM. Obaj piloci katapultowali się, ale odnieśli obrażenia.

Informację tę podały 21 października rosyjskie media, powołując się na własne źródła.

Według wstępnych danych obaj członkowie załogi przeżyli, ale odnieśli obrażenia.

Okoliczności katastrofy samolotu i przyczyny wypadku są obecnie badane. Nie ma na razie informacji o innych poszkodowanych ani o skutkach katastrofy myśliwca.

Wcześniej, we wtorek 6 października, na południu Kamczatki w Rosji, w rejonie Żupanowa, śmigłowiec Mi-8 wykonał, jak to określają Rosjanie, „twarde lądowanie”. Na pokładzie znajdowało się trzech członków załogi, którzy nie odnieśli obrażeń.

Wcześniej w Rosji rozbił się strategiczny bombowiec Tu-95MS.

Również w obwodzie woroneżskim w Rosji rozbił się wojskowy śmigłowiec Mi-8.

Wcześniej na Węgrzech rozbił się myśliwiec Gripen.

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