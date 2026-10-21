В Калининградской области разбился российский истребитель Су-30, есть раненые

В Калининградской области России потерпел крушение истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, однако получили травмы.

Об этом 21 октября сообщили российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, оба члена экипажа выжили, но получили ранения.

Обстоятельства падения самолета и причины аварии в настоящее время выясняются. Информации о других пострадавших или последствиях падения истребителя пока нет.

Ранее на юге Камчатки РФ в районе Жупанова во вторник, 6 октября, вертолёт Ми-8 совершил, как выражаются россияне, «жёсткую посадку». На борту находились трое членов экипажа, они не пострадали.

До этого в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

Также в Воронежской области России разбился военный вертолёт Ми-8.

Ранее в Венгрии разбился истребитель Gripen.

Читай нас в