Atak przy użyciu broni dalekiego zasięgu na 75. arsenał w mieście Serpuchow w obwodzie moskiewskim ujawnił systemową dezorganizację oraz niezdolność rosyjskiej obrony przeciwlotniczej do ochrony obiektów strategicznych. Stwierdził to ekspert wojskowy i oficer Sił Powietrznych w rezerwie Anatolij Chrapczyński.

Według eksperta dynamiczne przeciążenie rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej ze strony Ukrainy powoduje luki w komunikacji między regionami wroga i utrudnia ochronę kluczowych zasobów wojskowych. Zniszczenie obiektu w Serpuchowie ma szczególne znaczenie, ponieważ przechowywano tam kompleksy „Buk” i S-300, które stanowią najwyższy szczebel obrony przeciwlotniczej przed pociskami manewrującymi i balistycznymi.

Źródło: Radio NV.

W nocy z 21 na 22 października rosyjskie regiony zostały poddane masowanemu atakowi dronów. Wybuchy rozległy się w obwodach lipieckim, tulskim, kurskim, biełgorodzkim i moskiewskim, a w obwodzie leningradzkim ogłoszono zagrożenie atakiem dronów.

W nocy z 21 na 22 października drony przeprowadziły masowy atak na obwód moskiewski w Rosji. Jednym z celów stała się fabryka zbrojeniowa „75 Arsenał” w mieście Serpuchow, gdzie po uderzeniu doszło do wybuchu i pożaru.

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