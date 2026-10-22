Удар по 75-му арсеналу под Москвой выявил критические слабости противовоздушной обороны РФ

Удар с помощью дальнобойных средств по 75-му арсеналу в городе Серпухове Московской области продемонстрировал системную рассинхронизацию и неспособность противовоздушной обороны РФ защитить стратегические объекты. Об этом заявил военный эксперт и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

По словам эксперта, динамическая перегрузка российских систем ПВО со стороны Украины создает пробелы в связи между регионами противника и препятствует защите ключевых военных объектов. Поражение объекта в Серпухове является особенно значимым, поскольку там хранились комплексы «Бук» и С-300, которые формируют верхний эшелон противовоздушной обороны против крылатых и баллистических ракет.

Источник: Radio NV.

В ночь на 22 октября российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. Взрывы раздавались в Липецкой, Тульской, Курской, Белгородской и Московской областях, а в Ленинградской области объявили об угрозе атаки дронов.

В ночь на 22 октября беспилотники массово атаковали Московскую область России. Одной из целей стал военный завод «75 Арсенал» в городе Серпухове, где после удара произошли взрыв и пожар.

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