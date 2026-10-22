Удар по 75-му арсеналу під Москвою викрив критичні слабкості протиповітряної оборони рф

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Удар далекобійними засобами по 75-му арсеналу в місті Серпухов Московської області засвідчив системну розсинхронізацію та неспроможність протиповітряної оборони рф захистити стратегічні об'єкти. Про це заявив військовий експерт та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

За словами експерта, динамічне перевантаження російських систем ППО з боку України створює прогалини в комунікації між регіонами ворога та перешкоджає захисту ключових військових потужностей. Ураження об'єкта в Серпухові є особливо вагомим, оскільки там зберігалися комплекси «Бук» та С-300, які формують вищий ешелон протиповітряної оборони проти крилатих і балістичних ракет.

Джерело: Radio NV.

У ніч проти 22 жовтня російські регіони зазнали масованої атаки безпілотників. Вибухи лунали в Липецькій, Тульській, Курській, Бєлгородській та Московській областях, а в Ленінградській області оголосили загрозу атаки дронів.

У ніч проти 22 жовтня безпілотники масово атакували Московську область Росії. Однією з цілей став військовий завод «75 Арсенал» у місті Серпухов, де після удару сталися вибух і пожежа.

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