W stanie Ohio w USA dwóch protestujących osobno przerwało wiec prezydenta Donalda Trumpa, poruszając kwestię zmarłego Jeffreya Epsteina, skazanego za przestępstwa seksualne. Jeden z protestujących powiedział, że Trump leciał samolotem Epsteina. Tłum zareagował na okrzyki dezaprobatą.

Wypowiedzi Trumpa

Jak informuje Anadolu Agency, Trump oświadczył, że ponad dwie dekady temu wyrzucił Epsteina ze swojego klubu Mar-a-Lago na Florydzie, ponieważ uważał go za dziwaka. Prezydent zaprzeczył również, że Epstein mu towarzyszył, i stwierdził, że został „całkowicie oczyszczony z zarzutów” w związku ze sprawą Epsteina.

Po przerwaniach Trump nazwał protestujących „opłacanymi protestującymi” i „przegranymi”. Próbował również powiązać Epsteina z Demokratami.

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Sprawa Epsteina

Do incydentów doszło wśród wezwań do ujawnienia dokumentów związanych ze sprawą Epsteina. Został on aresztowany w 2019 roku pod federalnymi zarzutami handlu ludźmi w celach seksualnych. W tym samym roku zmarł w więzieniu w Nowym Jorku, oczekując na proces; jego śmierć uznano za samobójstwo.

W opublikowanych materiałach sprawy wymieniono nazwiska Trumpa, Billa Clintona, Billa Gatesa i byłego księcia Andrzeja. Jednocześnie samo wymienienie nazwiska w dokumentach nie świadczy o popełnieniu przestępstwa.

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